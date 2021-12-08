أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة قام بتمويل 1422 مشروعا منذ نشأته واعتماد 7 حاضنات أعمال. وقالت المصادر ان الصندوق قام بإصدار ما يقارب 970 شهادة للسجل الوطني لتصنيف المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



وذكرت المصادر ان الصندوق الوطني يعكف حاليا على التوسع لإعطاء مزايا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في العديد من المجالات، حيث نجح الصندوق سابقا في إعطاء الأفضلية السعرية لنحو 20% في المناقصات والممارسات الحكومية وإعفائهم من رسوم شراء كراسة الشروط، والتي تم إقرارها بقانون المناقصات، ونجح الصندوق في إصدار لائحة الإعفاء الجمركي وتخصيص محلات تجارية في الجهات الحكومية والجمعيات التعاونية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير مواقع ومساحات عمل متعددة بأماكن استراتيجية وحيوية في الدولة، وخلق بيئة عمل واستثمار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال عقد مذكرات تفاهم واتفاقيات مع العديد من الجهات الحكومية والمنظمات العالمية.