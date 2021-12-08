قال بن أوسبورن رئيس فرع شركة فايزر الأمريكية للأدوية في المملكة المتحدة إنه من المرجح أن تكون هناك حاجة للحصول على جرعات تعزيزية من لقاح فايزر ضد فيروس كورونا" طوال عدد من الأعوام القادمة ".

وأضاف أوسبورن أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الحاجة للجرعات التعزيزية ستكون سنوية أم كل ستة أشهر.

وقال في حوار مع وكالة بي ايه ميديا البريطانية بمناسبة مرور عام على إعطاء أول جرعة لقاح ضد فيروس كورونا ضمن برنامج تطعيم واسع النطاق إن حملة التطعيم في بريطانيا كانت " جهدا هائلا".

وفيما يتعلق بمتحور أوميكرون، قال أوسبورن " نحن ننتظر البيانات المختلفة، ليست فقط من فايزر وبيونتك، ولكن أيضا من الحكومات والأنظمة الصحية حول العالم".

وأضاف " أعتقد أن ما لدينا بالفعل هو الفهم الأساسي و الفهم الجزبئي للفيروس، والطفرات التي رأينا أنها موثقة على نحو جيد".

وأوضح" ما نحتاج لفهمه الآن ثلاثة أمور: مستوى انتشار عدوى المتحور الجديد وما إذا كان سيتخطي متحور دلتا هنا في بريطانيا، ثانيا تأثير متحور أوميكرون على عدد الحالات التي تحتاج الرعاية في المستشفيات والوفيات المحتملة، وبعد ذلك بالتأكيد والأمر المهم تأثير اللقاح على هذا المتحور".

وقال" سوف يكون لدينا مزيد من البيانات خلال الأسابيع المقبلة بشأن هذه العوامل الثلاثة، وهذا سوف يؤدي لاتخاذ قرارات ليس فقط بالنسبة لفايزر ولكن بالنسبة للحكومات حول العالم".

وتابع" ولكن في الوقت الحالي، الأمر الأكثر أهمية أن يحصل جميع البالغين على الجرعات التعزيزية لرفع مستوى المناعة لأعلى مستوى ممكن".

ولدى سؤاله حول المدة التي يتعين على الأشخاص توقع احتياجهم للجرعات التعزيزية، قال أوسبورن" أعتقد أنه من الصعب قول ذلك بالنسبة لعدد الأعوام، لأنه لا يستطيع أي منا توقع كيف سوف يتطور الفيروس مع مرور الوقت".

وأضاف" أعتقد أن العلم والبيانات تظهر لنا أنه من المرجح أن نحتاج مستوى من التعزيز بين البالغين لعدد من الأعوام المقبلة".