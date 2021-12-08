تصدر ثاني أعلى محكمة في النظام القضائي للاتحاد الأوروبي حكما بشأن أحقية شركة دايسون جروب لصناعة المكانس الكهربائية في الحصول على تعويض قيمته 300 مليون يورو (377 مليون دولار) عن الخسائر التي تكبدتها نتيجة بيانات كفاءة استهلاك الطاقة في المكانس.

كانت الشركة البريطانية قد طعنت بنجاح على نتائج اختبارات كفاءة استهلاك الطاقة في مكانسها عام 2018، حيث أصدرت محكمة أوروبية حكما بإلغاء النتائج على أساس أنها لم تضع في الحساب ظروف التشغيل الفعلية.

كان قد تم تصنيف المكانس الكهربائية في الاتحاد الأوروبي من حيث استهلاك الطاقة على أساس اختبارات كانت تتم باستخدام أكياس تجميع الغبار الفارغة.

ولكن مكانس دايسون تعمل بدون كيس غبار. واعترضت الشركة على نتائج الاختبارات على أساس أنها لم تضع في الحساب استهلاك الطاقة في مكانس الشركات الأخرى عند امتلاء أكياس الغبار.

وأقامت الشركة البريطانية في عام 2019 دعوى ضد المفوضية الأوروبية للمطالبة بتعويض عن الأضرار التي تكبدتها نتيجة نشر تصنيف المكانس وفقا لكفاءة استهلاك الطاقة حتى صدر حكم إلغاء القرار في العام نفسه.