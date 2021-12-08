للمرة الأولى منذ 12 عاما، ينطلق سياح فضاء مرة أخرى على متن صاروخ "سويوز" روسي إلى محطة الفضاء الدولية.

ومن المقرر أن ينطلق الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا ومساعده يوزو هيرانو من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان صباح اليوم الأربعاء على متن المركبة الفضائية "سويوز إم إس20-" بجانب رائد الفضاء ألكسندر ميسوركين.

وبعد رحلة تستغرق أكثر من ست ساعات من المتوقع أن يصل الأشخاص الثلاثة إلى محطة الفضاء الدولية.

وذكرت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" أن سائحي الفضاء سيبقون هناك لمدة 12 يوما.

يشار إلى أن المليونير الأمريكي تشارلز سيموني انطلق إلى محطة الفضاء الدولية مرتين.

وذكرت شركة "سبيس أدفنتشرز" الأمريكية المتخصصة في السياحة الفضائية أن هذه الرحلات تكلف ما بين 50 و60 مليون دولار.