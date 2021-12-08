أعلن منظمو بطولة أستراليا المفتوحة للتنس اليوم الأربعاء أن النجمة الأمريكية سيرينا وليامز لن تشارك في النسخة المقبلة من البطولة المقررة في كانون ثان/يناير، بناء على نصيحة الأطباء.

ولا تزال سيرينا وليامز 40/ عاما/ المتوجة بلقب أستراليا المفتوحة سبع مرات، تتأخر بفارق لقب واحد عن الرقم القياسي المتمثل في إحراز 24 لقبا في بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى، حيث أحرزت حتى الآن 23 لقبا.

وقالت سيرينا وليامز :"رغم أنه قرار ليس من السهل غلى الإطلاق اتخاذه، لكنني لست في الحالة الجسدية التي أحتاج إليها للمنافسة."

وأضافت :"ملبورن واحدة من المدن التي أفضل زيارتها، وأتطلع إلى المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة كل عام. سأفتقد رؤية الجماهير، لكنني متحمسة للعودة والمنافسة بأفضل مستوياتي."