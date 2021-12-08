تم رصد إجمالي 627 من طيور اللقلق الأسود في محمية طبيعية بمقاطعة قانسو شمال غربي الصين، وفقا لما ذكره مكتب المحمية.

خلال مسح للطيور، اكتشف العاملون في محمية هيخه الوطنية الطبيعية للأراضي الرطبة في مدينة تشانغيه، اكتشفوا طيور القلق الأسود وهي نوع خاضع للحيوانات المحمية على الدرجة الأولى من المستوى الوطني في الصين.

وتم رصد إجمالي 211 نوعا من الطيور في المحمية، بزيادة 56 نوعا عن تسعينيات القرن الماضي، بما في ذلك العديد من الأنواع النادرة، وفقا للإحصاءات.

وفي السنوات الأخيرة، أنشأت مدينة تشانغيه المزيد من المواطن الملائمة لهجرة الطيور بفضل الجهود المعززة للاستعادة البيئية المحلية.