أكدت الإمارات وروسيا على عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية الراسخة التي تجمع بين البلدين وتستند إلى إرث زاخر بالتعاون البناء والمثمر على مدار خمسة عقود.

ووفق وكالة أنباء الإمارات ( وام) اليوم الأربعاء ، تحتفي الإمارات وروسيا العام الجاري بمرور 50 عاما على إنشاء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين حيث تبادل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي وسيرجي لافروف وزير خارجية روسيا برقيات التهنئة بهذه المناسبة.

وحسب الوكالة ، ترتبط الإمارات وروسيا بعلاقات استراتيجية قوية وراسخة ومتطورة ويجمعهما شراكة استراتيجية مثمرة تجسد الإرادة المشتركة من البلدين الصديقين للارتقاء بهذه العلاقات نحو آفاق أرحب من أجل مستقبل مزدهر ومستدام للبلدين وشعبيهما الصديقين.

وطبقا للوكالة ، شهد مسار العلاقات الإماراتية - الروسية نقلة نوعية مع إعلان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في عام 2018 ، وتطورت أوجه التعاون الإماراتي الروسي في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك في ظل رعاية واهتمام من قيادتيهما .