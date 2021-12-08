أظهرت بيانات مكتب الاحصاء الأوروبي " يوروستات" نمو اقتصاد منطقة اليورو وفقا للتوقعات الأولية خلال الربع الثالث، ويرجع ذلك بصورة كبيرة إلى إنفاق المستهلكين.

ونما إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2ر2% خلال الربع الثالث، وفقا لتقديرات يوروستات الأولية.

وارتفع إجمالي الناتج المحلي على أساس سنوي بنسبة 9ر3%، على عكس التوقعات السابقة بنموه بنسبة 7ر3%. ومع ذلك جاءت نسبة النمو أقل من نسبة نمو الاقتصاد خلال الربع الثاني التي بلغت 4ر14 %.

وقال جاك الين رينولدز الاقتصادي بمؤسسة كابيتال إيكونمكس إنه في ظل ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا وتشديد القيود الحكومية ومشاكل الامداد، فإنه يبدو أن الاقتصاد متجه لربع رابع ضعيف للغاية.

وقد ارتفع إنفاق المستهلكين إلى 1ر4% مقارنة بـ 9ر3%. من ناحية أخرى، تراجع الانفاق الحكومي إلى 3ر0% مقارنة بـ 1ر2%.

وارتفعت الصادرات والواردات بنسب أبطأ خلال الربع الثالث، حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 2ر1% والواردات بنسبة 7ر0%.

وأظهرت تقديرات يوروستات أن عدد العاملين خلال الربع الثالث بلغ 0ر161 مليون شخص . ويشار إلى أن عدد العاملين مازال أقل بواقع 3ر0 مليون شخص مقارنة بالربع الرابع من عام .2019