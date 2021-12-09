أعلنت إدارة مجمع بوليفارد انضمام «آيس هاردوير» إلى عائلتها، حيث تم افتتاح المتجر الذي تبلغ مساحته أكثر من 1500 متر مربع في الدور الأرضي من المجمع.



وأعرب الرئيس التنفيذي للشركة التجارية العقارية عبدالمطلب معرفي، عن سعادته بهذا التعاون مع شركة آيس هاردوير ذ.م.م والتي تمثل شراكة استراتيجية بين جميع الأطراف لما تحمله من نقطة تحول للجميع، فتأتي هذه الشراكة لتكمل مجمع بوليفارد الذي يسعى الى تلبية جميع احتياجات العائلة تحت سقف واحد.



الجدير بالذكر أن «آيس هاردوير» هو الرائد في مجال الأدوات والمعدات والأجهزة الكهربائية والمنزلية وأدوات الطلاء والتنظيف والعناية بالحدائق وغيرها. ويعتبر هذا الفرع هو الأول في منطقة السالمية، بالإضافة إلى الأفرع الأخرى في منطقتي الري وحولي.