أعلنت شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية عن توقيع عقد حصري مع شركة «باير للأدوية» لتوزيع منتجات الشركة في السوق الكويتي وذلك من خلال حفل أقامه رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة «علي عبدالوهاب المطوع التجارية» فيصل علي المطوع، في «شيرمان كلوب» - برج كيبكو، وبحضور كل من القائم بأعمال السفارة الألمانية لدى الكويت، فرانك نيومان، والسفيرة الفرنسية كلير لو فيشر، والمستشار الاقتصادي في السفارة الفرنسية برونو زنجيليني، بالإضافة إلى ممثلين عن شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية وشركة صفوان للتجارة والمقاولات وشركة باير للأدوية.



وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة «علي عبدالوهاب المطوع التجارية»، فيصل المطوع: يعد توقيعنا لهذه الاتفاقية مع شركة باير الألمانية إنجازا جديدا لشركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية، ونحن فخورون بهذه الشراكة مع شركة باير للأدوية العريقة.



من جهته، قال نائب الرئيس التنفيذي الأول في شركة «علي عبدالوهاب المطوع التجارية» خالد فيصل المطوع: نشكر شركة «باير للأدوية» على ثقتهم بشركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية، وإننا سنسعى جاهدين معا لتوفير أفضل الأدوية والمنتجات للسوق الكويتي.



بدوره، قال رئيس قسم التوزيع وإدارة العطاءات في القسم الدوائي لدى شركة باير الشرق الأوسط، وليم هاينز: نسعى دوما من أجل التوسع في تزويد الأسواق بالأدوية الضرورية للمرضى. وفي هذا السياق، يعتبر تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع شبكة الشركات المعتمدة لتوزيع منتجات بايرفي المنطقة ركيزة أساسية.



وتعد شركة باير إحدى الشركات الألمانية الرائدة في مجال العقاقير الطبية والكيميائية. بدأت الشركة عملياتها في منطقة الشرق الأوسط منذ أواخر ثمانينيات القرن التاسع عشر، حيث يقع المقر الرئيسي للشركة في الشرق الأوسط في مدينة دبي، الإمارات العربية المتحدة.

ولدى الشركة هيئات تمثيلية في كل من قبرص ومصر والأردن والمملكة العربية السعودية ويتم التسويق لمنتجاتها في الدول الأخرى من خلال موزعين ووكلاء خارجيين.