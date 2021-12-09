شاركت كامكو إنفست، في فعالية «دفع تمكين المرأة إلى الأمام: مبادئ تمكين المرأة ودور الأعمال لتسريع المساواة في مكان العمل»، والتي عرضت التطورات في الكويت في مجال تمكين المرأة، ورحبت بانضمام أعضاء جدد في المبادرة.



وقالت الشركة في بيان صحافي، إن هذه المبادرة هي جزء من التزام كامكو إنفست بدمج أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ضمن نموذج أعمالها، ففي الآونة الأخيرة اتخذت الشركة خطوات كبيرة نحو الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة لتعكس مبدأ الاستدامة بشكل أكبر وأكثر تأثيرا على استراتيجية الشركة، والتي تمكنها من إضافة قيمة طويلة الأمد لأصحاب المصلحة.



وقد شارك في هذه الفعالية الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، ووفد الاتحاد الأوروبي لدى الكويت، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وشركة الحمراء العقارية، ومركز دراسات وأبحاث المرأة في كلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت بدعم من وزارة الخارجية الكويتية.

وقد كان هذا الحدث، الذي نظم في إطار مبادرة لتعزيز تمكين المرأة في القطاع الخاص الكويتي، بمنزلة متابعة للحوار غير الرسمي بين الاتحاد الأوروبي والكويت حول حقوق الإنسان.



وخلال هذه الفعالية، ألقت نوال فؤاد ملا حسين، رئيس قطاع العمليات المساندة في كامكو إنفست، كلمة أضاءت فيها على دور الشركة ونهجها في ضمان المساواة بين الجنسين في مكان العمل والسياسات التي تتخذها في هذا الإطار.



من جانبها، قالت رئيسة مركز دراسات وأبحاث المرأة في كلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت د.لبنى أحمد القاضي: «كامكو إنفست هي أول شركة استثمارية تنضم إلى مبادرة مبادئ تمكين المرأة لدعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وكونها من كبرى الشركات الاستثمارية، فإنها ستكون حافزا لشركات استثمارية أخرى للانضمام إلى هذه المبادرة».