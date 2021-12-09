طارق عرابي



أكد رئيس مجلس إدارة شركة أركان الكويت العقارية فهد المخيزيم، نجاح شركة «أركان» في تحقيق نتائج إيجابية وأرباح مجزية خلال السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2021، وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية التي شهدها العالم، بل ان «اركان» نجحت في مضاعفة أرباحها رغم كل الظروف السائدة، حيث انها واصلت تحقيق النجاح تلو الآخر سواء على صعيد المشاريع الجديدة أو حتى على صعيد الارباح والانجازات.



وأضاف المخيزيم في كلمته أمام الجمعية العمومية العادية لشركة أركان الكويت العقارية «أركان»، والتي عقدت صباح أمس في فندق «فورسيزونز» بنسبة حضور 78.77%، حيث أقرت جميع بنود جدول الاعمال بما فيها البيانات المالية والإدارية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2021، وانتخبت مجلس إدارة جديدا لمدة 3 سنوات مقبلة.



كما وافقت عمومية الشركة على توزيع أرباح نقدية للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية بواقع 6%، وقد عقدت الجمعية برئاسة رئيس مجلس إدارة الشركة فهد المخيزيم، ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي عبدالرحمن التركيت، وحضور ممثل مكتب التدقيق الخارجي جرانت ثورنتون (القطامي والعيبان وشركاهم).



واستعرض المخيزيم أمام الجمعية العمومية النتائج المالية للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2021، مؤكدا تحقيق الشركة أرباحا صافية فاقت المليوني دينار، بزيادة بلغت نسبتها 98% مقارنة بالسنة المالية السابقة، وبربحية سهم بلغت 8.07 فلوس للسهم الواحد بزيادة وقدرها 98% مقارنة بالسنة المالية السابقة.



من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة عبدالرحمن التركيت، على استمرار شركة «أركان» في اتباع وتطبيق نفس استراتيجيتها القائمة على التوسع في قاعدة الاصول المدرة للدخل وتطوير الاعمال والمشاريع المميزة، وهي الاستراتيجية التي كانت قد قدمتها إلى مجلس الإدارة، والتي نجحت من خلالها في تحقيق المزيد من الارباح المالية، واستقطاب المزيد من المشاريع العقارية، ما عزز من مكانة الشركة كشركة رائدة بين الشركات العقارية المختلفة في الكويت.



واستعرض التركيت أهم الانجازات التي حققتها شركة «أركان» خلال سنتها المالية المنتهية في 31 اكتوبر 2021، بدءا من فوزها بمناقصة الأمانة العامة للأوقاف رقم 2 لسنة 2021 والخاصة بإدارة المحفظة العقارية التجارية لـ «الاوقاف»، حيث من المقرر أن تعمل على تطوير المحفظة المؤلفة من مجموعة من الاصول التجارية المختلفة، وذلك من خلال إدارة عمليات التأجير والتحصيل والصيانة من خلال فريق عملها المؤهل والمدرب على أعلى المستويات.



انتخاب مجلس جديد



انتخبت الجمعية العمومية العادية لشركة أركان الكويت العقارية مجلس إدارة جديدا للسنوات الثلاث المقبلة، حيث ضم كلا من:



٭ فهد عبدالرحمن المخيزيم رئيسا لمجلس الادارة.



٭ عبدالرحمن التركيت نائبا للرئيس والرئيس التنفيذي.



٭ مشعل عبدالله الانصاري عضوا غير تنفيذي.



٭ محمد غيث الطيار عضوا غير تنفيذي.



٭ مشعل عبدالرحمن العنزي عضوا غير تنفيذي



٭ أحمد عبدالعزيز الفريح عضوا مستقلا.



٭ وليد أحمد المطوع عضوا غير تنفيذي.