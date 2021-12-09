وجه النائب د.عبدالعزيز الصقعبي سؤالا الى وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح جاء كالتالي: تنفق العديد من المراكز الطبية والعيادات في الآونة الأخيرة مبالغ طائلة للترويج عن منتجاتهم وخدماتهم مع ملاحظة عدم وجود رواد ومراجعين في هذه المراكز والعيادات.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما الإجراءات التي تتخذها الوزارة للفحص والتدقيق على إيرادات ومصروفات المراكز الطبية والعيادات؟



2 ـ هل تقوم الوزارة بأي زيارات مفاجئة للمراكز الطبية والعيادات للتأكد من اتباعها الإجراءات المحاسبية الصحيحة؟



3 ـ هل تضع الوزارة سقفا لحجم الإيداعات النقدية في المراكز الطبية والعيادات؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى بيان هذه السقوف.



4 ـ هل سبق أن قدمت الوزارة أي بلاغات لشبهات غسيل أموال لوحدة التحريات المالية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بعدد هذه البلاغات.