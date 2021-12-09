وجه النائب مرزوق الخليفة سؤالا الى وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، ونص السؤال على ما يلي:



بالإشارة إلى القانون رقم 13 لسنة 2020 في شأن قوة الإطفاء العام والقرار رقم 44 لسنة 2020 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 13 لسنة 2020 في شأن قوة الإطفاء العام، ولما كان هناك ضباط صف من قوة الإطفاء العام يحملون مؤهلات جامعية ودبلوما وثانوية عامة ممن مضى على تعيينهم بقوة الإطفاء العام أكثر من 10 سنوات يحدوهم الأمل بترقيتهم إلى رتبة ملازم إطفاء أسوة بزملائهم رجال الجيش وقوة الشرطة.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: هل هناك توجه بعقد دورة تدريبية لترقية ضباط الصف إلى رتبة ملازم، إذا كانت الإجابة الإيجاب، فمتى ستنعقد، وإذا كانت الإجابة بالنفي، فما سبب عدم انعقادها؟