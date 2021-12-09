آلاء خليفة



أعلن رئيس مجلس ادارة جمعية النزاهة الوطنية الكويتية المحامي محمد ذعار العتيبي عن انتهاء الجمعية من الانتهاء من اعداد مشروع قانون لتعارض المصالح.



وقال العتيبي في تصريح له انطلاقا من دور جمعية النزاهة الوطنية الكويتية التنموي والفني كأحد مؤسسات المجتمع المدني وتفاعلا مع دعوة مجلس الوزراء بضرورة إشراك مؤسسات المجتمع المدني في سن التشريعات المتعلقة بالنزاهة والشفافية قامت الجمعية بشكل مستمر ومن خلال كوادرها المتخصصة بالعمل على إصدار مشاريع قوانين تتعلق بالنزاهة والشفافية اولها هذا المشروع الذي سيتم تقديمه للجهات المعنية حتى تتم مناقشته خلال لجان المجلس وعرضه على المجلس ويأخذ طريقه نحو التشريع.



وقال العتيبي ان مشروع القانون الذي اعدته الجمعية متوافق مع الدستور ومع التشريعات، وكذلك تم الاخذ بعين الاعتبار ما ورد في حكم المحكمة الدستورية التي ابطلت القانون رقم 13 لسنة 2018 في شأن حظر تعارض المصالح وسقوط اللائحة التنفيذية.



واكمل العتيبي ان القوانين التي تتعلق بمحاربة الفساد تعد من اهم القوانين التي تعد مطالب سياسية ومهنية واجتماعية في الوقت الحالي.



واختتم العتيبي ان يتزامن اعلان الانتهاء من هذا المشروع مع اليوم العالمي لمحاربة الفساد 9 ديسمبر.