تعمل الهيئة العامة للبيئة، حالياً ، على مراقبة جودة الهواء في المناطق المحيطة بموقع حريق أمغرة من خلال رصد ملوثات الهواء الجوي الناتجة من الحريق في محطات رصد جودة الهواء علما بأن اتجاهات الريح تشير الى انتقال الادخنة الى الجهة الشمالية باتجاه منطقتي سعد العبدالله وجابر الاحمد الا ان عمود الادخنه يتصاعد الى الاعلى بعيدا عن مستوى سطح الارض.

وتهيب الهيئة العامة للبيئة، المواطنين والمقيمين القاطنين بالمناطق القريبة من موقع الحريق ممن يعانون من الامراض التنفسية بأخذ الحيطة والحذر عند الخروج في هذه الاجواء.