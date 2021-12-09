اختار معهد الفيلم الأمريكي فيلم الخيال العلمي (دون) وفيلم (كينج ريتشارد) "الملك ريتشارد"، الذي يتناول السيرة الذاتية لوالد بطلتي التنس سيرينا وفينوس وليامز، والفيلم الموسيقي (وست سايد ستوري) "قصة الحي الغربي" ضمن قائمته لأفضل عشرة أفلام لعام 2021.

تتيح القائمة لمحة مبكرة على الأفلام التي من المرجح أن تترشح للفوز بجوائز الأوسكار العام المقبل. واختيرت الأفلام بناء على أهميتها الثقافية والفنية.

تضم القائمة أيضا أفلام (دونت لوك أب) "لا تنظر لأعلى" الذي يتناول الاحتباس الحراري بروح من الدعابة و(ليكوريس بيتزا) الذي يحكي قصة عن بلوغ سن الرشد و(تيك،تيك... بوم!) الموسيقي و(كودا) عن مجتمع من الصم و(ذا تراجيدي أوف مكبث) "مأساة مكبث" من روائع شكسبير وفيلم الإثارة (نايتمير آلي) "زقاق الكوابيس" وأيضا فيلم الدراما (ذا باور أوف ذا دوج) "قوة الكلب".

وحصل فيلم (بلفاست) للمخرج البريطاني كينيث براناه، الذي يدور حول طفولته في أيرلندا الشمالية، على جائزة خاصة من معهد الفيلم الأمريكي.

كما أعلن المعهد أمس الأربعاء عن قائمته لأفضل عشرة مسلسلات تلفزيونية لعام 2021 والتي تشمل المسلسلين الكوميديين (تيد لاسو) و(هاكس) والمسلسلين الدراميين (ساكسيشن) و(مير أوف إيست تاون) ومسلسل (واندا فيجن) من عالم مارفل.

وستعلن ترشيحات جوائز الأوسكار في الثامن من فبراير شباط.