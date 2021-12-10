إعداد: هادي العنزي

صيد يال وقطة خيط مع رشة المايه والخويسات صيدها شعم وميد بطريقة الدفار، هذه ذكريات البدايات في العام 2003، وتعلم أساسيات الصيد من والده وعمه وكبرت معه هواية الحداق حتى وصل إلى الخبرة المطلوبة، صفحة «بحري» تلتقي اليوم الحداق سيد عباس الرضوي الذي حدثنا عن أماكن تواجد الشماهي والييمة التي يفضلها، وأكثر طريقة طغى صيدها على كل أنواع الييم المعروفة، وأين يقع راس عجوزة التي تمتاز بالشعم والنويبي، كما اطلعنا الرضوي على أماكن الهامور، وأين يتواجد السبيطي ومتى يكثر صيد النقرور، وأفضل رحلة صيد قام بها، ومعلومات ونصائح بحرية مهمة تجدونها في هذا الحوار.

بديت الصيد وحب الخيط ونبرة السمجة في سنة 2003 تقريبا وطلعاتي مع الوالد وعمي وعيال عمامي وكنا نروح بحر الدوحة ونقعد على اليال ونقط خيوطنا وننتظر رشة الماية ونتحرى رزقتنا ونذهب أيضا إلى الخويسات حق الشعم والميد ونصيدهم بطريقة الدفار، طبعا تعلمت من الوالد وعمي كل شيء يخص البحر والصيد من شكة الييمة والموادع وحسبة المايات ومعرفة السيف المناسب للصيد ومواسم الاسماك والترديع واختيار حجم الخيوط المناسبة حق كل سمجة وأشياء اخرى كثيرة ومع مرور الوقت واتقاني للصيد بدأت بمرافقة الاصدقاء إلى اغلب المحادق والاعتماد على نفسي وأسير على خطى الوالد.

راس عجوزة مكان الشعم والنويبي

ويضيف: يتواجد الشماهي في خوارير الصبية والارياق والدردور وتوجد اماكن اخرى ينصاد بالجق والحداق العادي وييمته المفضلة الربيانة الحية بس عاد وين الشاطر إلى يحصلها ومع تطور وسائل الصيد تقدر تقول ان الجق طغى على الربيانه وعلى كل انواع الييم الاخرى، وافضل مكان حق صيد الشعم والنويبي صوب راس عيوزه وبعض الحداقة يسمونه حد أم حلييج وموقعه عند أبراج الكويت والييم خثاق وربيان وعييش بالصيد.

المركز العلمي صيده مخلوط

ويتابع: المركز العلمي من افضل الأماكن بالكويت للصيد وغالبا يكون بالليل او الفجر بوقت الفساد لأن المايه حامية والصيد طبعا عد وخربط شعوم وينم وفسكر وبواليل ومزيزي وسبيطي وحمام وقرقفان وساعات نويبي يعني الصيد مخلوط والمكان فيه الخير وأنا مجرب الحداق فيه الصبح وبالليل وكل الانواع إلى صدتها كانت باليل.

السبيطي والنقرور

ويضيف: السبيطي موجود بكل مكان تقريبا وعلى حسب مايته والاشهر التي يكثر فيها تكون من شهر يونيو ولغاية أغسطس وينصاد غالبا بالحداق والجق وأنا شخصيا افضل الحداق حق السبيطي، وبالنسبة للنقرور يعيش بالاماكن الصخرية العميقة ويزيد صيده في شهر ابريل وييمته المفضلة الربيانة ويتكاثر بالدفان في موسم السرايات.

الهامور في الطبعانات

ويضيف: الشيم يتواجد في الدردور وحاليا صوب جسر الشيخ جابر ويبين شهر أغسطس وأكتوبر وييمتها المفضلة اليميامة الحية، ولكن بالوقت الحالي الجق هو المتصدر، وبالنسبة حق الهامور يكثر بالأماكن الصخرية والطبعانات وييمته المفضلة السمجة الحية مثل الچم واليميامة والشعم.

قطعة حول قاروه

ويقول: افضل رحلة صيد كانت إلى جزيرة قاروه مع الاصدقاء وتوفقنا بصيد طيب وضرب علينا سكن ولكن للأسف ما صعدناه الطراد لأنه قص الخيط، وقد كانت الحصيلة النهائية للصيد هي 24 شعم و8 شعري و4 جنعد و3 دويلمي، طبعا البعض يسأل وين هذه القطعة اللي سمجتها مشكلة أقولهم موجودة حول قاروه.

ختامية

واختتم الرضوي قائلا: المسنات جميعها تحتاج إلى صيانة، كما أن اغلبها مهملة من أول نشأتها ولم تجدد ولم يحفروها وأغلب الحداقة يعانون بسبب هذه المشكلة، وللأسف المسؤولين في سبات عميق ولا حياة لمن تناجي، كما أن رمي المخلفات والتلوث الذي تسببه بعض الشركات بالجون والصيادين المخالفين لقانون البيئة ساهم بشكل كبير بقلة الصيد والأسماك، وأنصح الشباب بتجربة الغوص، فهو من أكثر الطرق حفاظا على البيئة بحيث انك تقدر تنقي السمجة التي تريدها وتختار الحجم أيضا على حسب رغبتك، وربي يحفظ الجميع.