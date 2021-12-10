محمد الجلاهمة



بعد نحو 200 دقيقة من العمل المضني سيطرت 6 فرق إطفاء على حريق هائل اندلع أمس الخميس بمخزن مصنع لمواد التغليف دون تسجيل أي إصابات.

وقد شوهدت ألسنة اللهب والسحب الدخانية الناتجة عن الحريق على مسافة كبيرة من موقعه بمنطقة أمغرة التابعة لمحافظة الجهراء.



وكانت غرفة العمليات تلقت في تمام الساعة 11.45 صباحا بلاغا يفيد بنشوب حريق في مواد بلاستيكية تستخدم في صناعة التغليف توجهت على إثره فرق إطفاء مراكز التحرير والجهراء الحرفية والمواد الخطرة والاستقلال والإسناد.



وتبين أن الحريق امتد على مساحة تقدر بنحو ثلاثة آلاف متر مربع، إلا أن فرق الإطفاء تمكنت من محاصرته وعدم انتقاله إلى المصنع المجاور، في حين باشرت فرق التحقيق عملها لمعرفة أسبابه.