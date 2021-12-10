محمد الجلاهمة



وجه مدير أمن حولي اللواء عبدالله العلي باحتجاز مواطن وإحالته إلى الاختصاص على خلفية تهجمه على رجلي أمن بساطور في السالمية.

وقال مصدر امني ان بلاغا من وافدة قالت فيه انها شاهدت سيارة شقيقها المبلغ عن سرقتها يقودها مجهول، وزودت رجال الأمن بمكان المركبة بواسطة اللوكيشن، وعليه تم توجيه دورية أمن، ولدى ضبط قائدها تهجم على رجلي الامن لدى الطلب منه النزول والتوجه للدورية وتبين انه غير طبيعي، وعليه تم إخطار اللواء عبدالله العلي الذي أمر بإحالة الشخص الى الأدلة الجنائية للوقوف على طبيعة المادة التي جعلته غير طبيعي، وإحالته للمباحث الى جانب تسجيل قضية تعد على رجال أمن.