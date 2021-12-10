أعلنت إدارة مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبي برئاسة الدكتور جمال ياقوت ، خلال مؤتمر صحفي عقد بالمجلس الأعلي للثقافة قدمته المذيعة أمل نعمان ، بحضور مديري المهرجان : د. محمد الشافعي والفنان سعيد قابيل عن تفاصيل عروض مشروع نادي المسرح التجريبي الذي يجوب كل محافظات مصر، وقال الفنان سعيد قابيل مدير المهرجان : مشروع "نادي المسرح التجريبي" يقام بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة ، وهو يهدف إلى منح فرص للفنانين المسرحيين في جميع أقاليم مصر لتقديم تجارب مسرحية تقوم على أفكار طليعية من خلال مسابقة بين العروض التي يتم إنتاجها ، وخصصت لهذا المشروع لجنة تقييم تشكلت من: المخرج هاني المتناوى ، الناقد المسرحي أحمد خميس ، المخرج والسينوغراف عمر المعتز بالله " وتقدم ( 21 ) مشروع وتم اختيار 9 مشاريع تعرض بعدد من محافظات مصر وهي : العرض المسرحي " نقيق" من المنيا تأليف روعة سنبل ، إخراج مهند المهدى ، العرض المسرحي " The mask “ من بورسعيد ، تأليف وإخراج محمد العشرى ، وعرض " نص دايرة " من الجيزة تأليف علي عثمان ، إخراج أحمد صبرى ، والعرض المسرحي " مازلنا هنا " من بني سويف ، تأليف رامى محمد قرنى ، وإخراج رامي محمد ، وعرض " تسمحيلي بالرقصة دى " من دمياط ، تأليف سامح عثمان ، وإخراج عمرو الزغبي .

وكذلك عرض " المنارة " من الجيزة ، تأليف ماكس إيجرز ، إخراج أحمد جمال جيمي ، وعرض " علي مقعد الغياب " من البحيرة ، تأليف وإخراج حسين عبد الكريم ، وعرض " كونتينر " من الجيزة " تأليف عباس الحايك ، إخراج نور الدين عفيفي ، وعرض " صح النوم " من القليوبية " تأليف عمار الفار ، وإخراج إبراهيم الجميل ، و تنتج الهيئة العامة لقصور الثقافة تلك العروض التسعة لتقدم أثناء انعقاد الدورة 28 من المهرجان فى الفترة من 14 وحتى 19 ديسمبر .

يشار إلى أن الدورة الثامنة والعشرين من مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى تحمل اسم الراحل الدكتور فوزي فهمي ، وتقام برعاية وزيرة الثقافة الدكتور ايناس عبد الدايم و تتشكل اللجنة العليا للمهرجان من : الدكتور جمال ياقوت رئيسًا، الدكتور محمد عبدالرحمن الشافعي، الفنان سعيد قابيل، مديرا المهرجان، وعضوية كل من: الدكتورة هدى وصفي، الدكتور أبو الحسن سلام، الدكتور أيمن الشيوي، الدكتور أحمد مجاهد، الدكتورة أسماء يحيى الطاهر والفنان حازم شبل.