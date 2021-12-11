أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية امس أن شابا فلسطينيا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت شاباً خلال اعتداءاتها في بلدة (بيتا) جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية.



وقالت الوزارة في بيان صحافي ان الشاب جميل أبو عياش (31 عاما) أصيب برصاصة من النوع الحي في الرأس وبعد وصوله إلى المستشفى بحالة خطيرة توفي متأثرا بجروحه.



ووقعت مواجهات بين قوات الاحتلال والمشاركين في مسيرة سلمية نظمت بعد صلاة الجمعة في (بيتا) احتجاجا على إقامة بؤرة استيطانية على أراضيها.



ومن جانبها، قالت جمعية الهلال الأحمر في بيان صحافي ان طواقمها تعاملت مع عشرات الإصابات الأخرى في البلدة منها 4 بالرصاص المطاطي والأخرى حالات اختناق بالغاز.



وأشارت في بيان إلى ان قوات الاحتلال أغلقت الطرق المؤدية الى موقع المواجهات ما أعاق وصول سيارات الإسعاف الى المصابين.



كما اعتقلت قوات البحرية الإسرائيلية امس اثنين من الصيادين الفلسطينيين في اثناء ممارستهما مهنة الصيد في بحر غزة.



وقال نقيب الصيادين الفلسطينيين نزار عياش في تصريح لـ (كونا) «إن بحرية الاحتلال اعتقلت الصيادين الشقيقين محمد واحمد السلطان وسط قطاع غزة خلال عملهما بالصيد».



وأشار عياش إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع الصيادين الفلسطينيين من الإبحار سوى لمسافة ستة اميال في بحر شمال القطاع فيما يسمح بالإبحار لمسافة 15 ميلا بحريا وسط وجنوب القطاع.



الى ذلك، أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين صلاة الجمعة امس في المسجد الأقصى المبارك، رغم القيود والتشديدات التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط المسجد والبلدة القديمة.



وبلغ عدد المصلين نحو خمسين ألفا من المقدسيين ومن الضفة، ومن داخل الخط الأخضر.



ونصبت قوات الاحتلال الحواجز العسكرية في محيط المسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة من القدس المحتلة، وأعاقت وصول المصلين إلى المسجد الأقصى ودققت في هوياتهم وأجرت عمليات تفتيش في أمتعتهم.