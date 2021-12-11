القاهرة - ناهد إمام ووكالات



تيسيرا على المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية ضمن مبادرة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للتمويل العقاري بفائدة 3%، وجه د.جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري، كافة إدارات المصلحة ومكاتبها، بتسليم شهادة التصرفات العقارية للمواطنين خلال 72 ساعة على الأكثر، بدلا من 15 يوما.



وحمل المنشور الفني رقم 21 الصادر بتاريخ 9 ديسمبر 2021، تعليمات مشددة لجميع مكاتب الشهر العقاري والتوثيق على مستوى الجمهورية وإدارات التفتيش الفني الثلاث في القاهرة الكبرى والوجهين البحري والقبلي لتيسير حصول المواطنين على الأوراق والمستندات اللازمة للمشاركة في المبادرة الرئاسية بأقصى سرعة نظرا لاستكمال باقي الإجراءات.



وقال «ياقوت» إن المنشور الجديد جاء بناء على تعليمات صادرة من المستشار عمر مروان وزير العدل في اجتماعه أول أمس بالمستشار أشرف حجازي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق وحضور رئيس مصلحة الشهر العقاري، حيث نبه على ضرورة التيسير على المواطنين وحل كل المشكلات التي تواجههم فورا.