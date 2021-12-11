القاهرة ـ هالة عمران - وهناء السيد و«أ.ش.أ»



نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما انتشر من معلومات بشأن فرض شروط جديدة على مستفيدي «تكافل وكرامة» حال التحويل من بطاقات الصرف التقليدية إلى بطاقات الصرف «ميزة».



وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان امس أنه قام بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك المعلومات، مؤكدة أنه لا صحة لفرض شروط جديدة على مستفيدي «تكافل وكرامة» حال التحويل من بطاقات الصرف التقليدية إلى بطاقات الصرف «ميزة».



وشددت على أن الشروط التي تم الإعلان عنها مسبقا كما هي ولم يطرأ عليها أي تغيير، مشيرة إلى أن خطوات تغيير بطاقة صرف «تكافل وكرامة» إلى بطاقة صرف ميزة لا تتطلب سوى التوجه إلى وحدة الشؤون الاجتماعية التابع لها المستفيد، ثم الحصول على بطاقة ميزة، وكذلك الحصول على خط محمول «we» المجاني المخصص للمستفيد من أي منفذ توزيع وتفعيله، والحصول على الرقم السري وتفعيله من الإدارة الاجتماعية، على أن يستمر سريان بطاقة «تكافل وكرامة» كما هي، لحين تفعيل بطاقة «ميزة» وتنشيطها للصرف، وذلك في محافظات المرحلة الثانية فقط، وهي (دمياط، الدقهلية، الشرقية، كفر الشيخ، المنوفية، القليوبية، بني سويف، الفيوم)، أما باقي محافظات المراحل القادمة فجار الإعلان عن خطة توزيع بطاقات ميزة بها، مناشدة المستفيدين من البرنامج حال مواجهة أي مشكلات، تقديم تظلمات على بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة عبر الرابط التالي: «tk.moss.gov.eg»، أو الاتصال بالخط الساخن «19680».



الى ذلك، أكد د.محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري المصري، أن مصر تقدم جميع أشكال الدعم للأشقاء بالدول الأفريقية في مجال المياه، مشيرا إلى قيام وزارة الري بحفر 75 بئرا جوفية في أوغندا، وإنشاء 7 سدود لحصاد مياه الأمطار في مقاطعات: كيبوجا، واكسيو، سيرونوكو وأدجوماني، بالإضافة إلى أحد السدود بمقاطعة لياتوندي، والذي تم افتتاحه منذ يومين.



وقال وزير الري ـ امس ـ إن العديد من المواطنين الأوغنديين كانوا يعانون من الحصول على المياه النقية، والتي كانت تبعد مسافات كبيرة يتم قطعها سيرا على الأقدام عبر مناطق معزولة وغير آمنة، وكانت هذه المعاناة تزداد في مواسم الجفاف، مؤكدا أن الأهالي استقبلوا حفر هذه الآبار بسعادة بالغة لما توفره لهم من مصدر مستديم وقريب وآمن للمياه العذبة.