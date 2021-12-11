أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تمسك لبنان أكثر من أي وقت بمضامين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبنوده، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، امس. وجاءت تصريحات عون بمناسبة الذكرى الـ 73 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي وافقت امس.



وأكد الرئيس عون أن «لبنان الذي كان أحد المساهمين الأساسيين في وضع هذا الإعلان من خلال مساهمة د.شارل مالك في صياغته، متمسك اليوم أكثر من أي وقت مضى، بمضامين هذا الإعلان وبنوده، لأنها تشكل بحد ذاتها دستورا دوليا».



وشدد رئيس الجمهورية على أن «لبنان اليوم يناضل من أجل تكريس احترام هذه الحقوق وصيانتها، وهو لطالما آمن بها، وكان رائدا في إطلاقها منذ مدرسة الحقوق الشهيرة التي أنشأتها الإمبراطورية الرومانية في بيروت، عاصمة الحق والقانون».



يذكر أن ممثلين من مختلف الخلفيات القانونية والثقافية من جميع أنحاء العالم، صاغوا وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في باريس في 10 ديسمبر 1948، بوصفه المعيار المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كل الشعوب والأمم.