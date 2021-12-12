أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الشؤون د.مشعان العتيبي قرارا وزاريا بإشهار الجمعية الكويتية لعلوم الأرض.



وجاء في القرار:



مادة 1: تُشهر الجمعية الكويتية لعلوم الارض لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.



مادة 2: يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص في العلم وتنفيذ ما ورد به.



وجاء في ملخص النظام الأساسي للجمعية الكويتية لعلوم الأرض:



تم بوزارة الشؤون الاجتماعية تسجيل الجمعية الكويتية لعلوم الارض ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة، حيث تهدف فيه الجمعية الى رفع مستوى الوعي في مجال علوم الارض لما له من أهمية في مجال الطاقة والموارد الطبيعية وتعزيز روح البحث ودعم النشر العلمي لدى المهتمين والمتخصصين في علوم الارض والاهتمام بالطلبة وحديثي التخرج في مختلف مجالات علوم الارض وتزويدهم بطرق البحث العلمية والبحوث في مجال علوم الارض وتعريفهم بخيارات سوق العمل مع تكوين وتقوية الروابط والعلاقات المهنية بين الاعضاء، مما يساهم في تشكيل مجتمع مهني متجانس تصب خبراته في مصلحة تنمية الدولة، وأيضا المشاركة في المؤتمرات وورش العمل العلمية الداخلية والخارجية التي لها علاقة بعلوم الارض والتعاون مع المؤسسات العلمية ذات العلاقة (وغيرها من الاهداف الاخرى الخاصة بعلوم الارض).



والمؤسسون هم:



٭ د.أحمد جابر محمد العيدان



٭ أبرار جمعة علي البلوشي



٭ أحمد عبدالرحمن أحمد محمد



٭ د.ضاري سعد يونس الكندري



٭ د.علي حسن فتح الله رضا



٭ د.نجيب سالم خضر العدواني



٭ د.يعقوب يوسف يعقوب الرفاعي



٭ د.مريم يوسف عبدالرحمن الكويران



٭ د.عهود بدر جاسم السالم



٭ د.هنادي عبداللطيف فرحان الدوخي



٭ العنود ناصر زيد العتيبي



٭ أمينة فيصل محمد الصقر



٭ إيمان صالح عبدالهادي الرشيدي



٭ إيمان محمد علي الكندري



٭ إسراء مهدي محمد القزويني



٭ بدر فهيد فهاد الشمري



٭ بدر فيصل عبدالوهاب بحروه



٭ بدور طارق جاسم السبتي



٭ بشاير تركي عواد الظفيري



٭ تركي خلف زيدان الرشيدي



٭ ثويني شاكر مبارك المشيلح



٭ جمانه فهد عبدالحميد الصايغ



٭ حسين عبدالعزيز صالح القطيفي



٭ حسين عبدالله تقي أكبر



٭ حمد عبدالرحمن حمد الحقان



٭ حمد وليد صالح محمد



٭ حمود سالم حمود الفضلي



٭ حنان غانم صالح الحسن



٭ خالد محمد سيف العدواني



٭ خلف عبدالعزيز خلف كرم



٭ داود سلمان بلال محمد



٭ رشاء راشد دخيل المريخي



٭ سارة فرحان فريح الرشيدي



٭ ضاري فراج عبدالله العراده



٭ طلال زياد محمد الغيص



٭ عادل نمر هدروس السعيدي



٭ عائشه خالد سعد عبدالله



٭ عبدالرحمن بدر حسن الحربي



٭ عبدالعزيز أحمد عبدالرحمن الغريب



٭ يوسف خالد مانع العازمي



٭ عبدالعزيز عبدالله عبدالرحمن المنصور



٭ عبدالله خضر خلف العنزي



٭ عبدالله عبدالرضا عبدالله الحمد



٭ عبدالله عيسى محمود بوشهري



٭ عبدالله محمد عبدالرحيم الكندري



٭ عبدالله وليد عبدالله الكندري



٭ عبدالمحسن عبدالرحمن وادى العنزي



٭ عثمان عبدالله سعد مطر



٭ علي خليل ملك دشتي



٭ علي عوض مشحن العنزي



٭ علي مختار خضير يتيم



٭ عمران محمد حيدر الزنكوي



٭ عيسى عبدالله مصطفى أحمد



٭ فاطمة مختار محمد مراد



٭ فرج طلال فرج جخير



٭ فرح عبدالخضر علي ابراهيم



٭ فيصل محمد عبدالله الرشيدي



٭ لينا عبدالرحمن محمد العوضي



٭ د.مبارك مطلق مبارك الهاجري



٭ محسن سلطان محسن المطيري



٭ محمد جاسم زيد الخباز



٭ محمد حسين علي نقي



٭ مشعل عبدالحميد عثمان الوادي



٭ معاذ عبدالعزيز محمد الشاهين



٭ منيره فهد أحمد العوضي



٭ منيرة ناصر عبدالله الرشيدي



٭ مها ناصر مزعل السرهيد



٭ موضي عبدالسلام علي حمادي



٭ ناصر محمود إبراهيم القطان



٭ عبدالعزيز محسن عبدالرحمن البصيري



ويدير شؤون الجمعية مجلس إدارة مكون من 11 عضوا يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتان قابلة للتجديد لمدة مماثلة، وتبدأ السنة المالية للجمعية في الاول من شهر أبريل وتنتهي في 31 مارس من كل عام وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العامين الذين أمضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوية.