وجه النائب د.حمد روح الدين سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي جاء كالتالي:



نشرت وزارة العدل إعلانا في تاريخ 25/11/2020 يتعلق بدورة باحث قانوني مبتدئ في وزار ة العدل، وقد تناولت وسائل الإعلام كشفا تضمن أسماء المقبولين لهذه الدورة، وتبين لنا استبعاد مجموعة كبيرة من المستوفين الشروط رغم حصولهم على معدلات عليا.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما آلية تقييم المتقدمين؟ وهل اختلفت آلية التقييم الحالي عن العامين السابقين؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من نموذج التقييم - إن وجد -.



2- من أعد الاختبارات التحريرية؟ ومن رصد درجات هذه الاختبارات؟ وكم نسبة هذا الاختبار من المعدل العام للقبول؟



3- ما أسماء لجنة المقابلة الشخصية؟ وما المعايير التي استخدمتها اللجنة في تقييم المتقدمين؟ وكم نسبة المقابلة من المعدل العام للقبول؟ مع تزويدي بصورة ضوئية لنموذج التقييم -إن وجد -.



4- هل أبناء القضاة والمستشارون لهم أولوية في القبول؟ وهل يدخل ذلك في معايير التقييم؟



5- ما دور المعدل الجامعي في تقييم المتقدمين؟ وكم النسبة المخصصة للمعدل الجامعي من النسبة العامة للقبول؟ وما سبب استبعاد المتقدمين الحاصلين على معدلات جامعية عالية وقبول متقدمين حاصلين على معدلات منخفضة؟



6- كشف بأسماء أبناء القضاة والمستشارين المقبولين العام الحالي والعام السابق، مع تزويدي بمعدلاتهم الجامعية.



7- كشف بأسماء المقبولين العام الحالي والمعدلات الحاصلين عليها كل على حدة.



8- كشف بأسماء المتقدمين المرفوضين العام الحالي، مع بيان المعدلات الحاصلين عليها كل على حدة.



9- ما آلية التظلم من قرار القبول؟ وما الجهة أو اللجنة التي سوف تنظر التظلمات؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من قرار تشكيل هذه اللجنة -إن وجد-.



10- ما دور وزير العدل في إجراءات القبول والتظلم منها؟



كما وجه سؤالا إلى وزير التعليم العالي د.محمد الفارس قال فيه:



مضى ما يقارب السنتين على انتهاء فترة آخر مدير لجامعة الكويت بالأصالة، ومنذ ذلك التاريخ حتى الآن وهذا الصرح الأكاديمي يديره مديرون بالوكالة.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما إجراءات تعيين مدير جامعة الكويت؟



2- ما الشروط الواجب توافرها للترشح لمنصب مدير جامعة الكويت؟



3- كيف تجري المفاضلة بين الأساتذة المرشحين لهذا المنصب؟ وما دور الوزير في هذا الشأن؟



4- ما سبب عدم تعيين مدير لجامعة الكويت حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟



كما وجه سؤالا إلى وزير الصحة قال فيه:



بالاطلاع على تقرير ديوان المحاسبة 2020/2021 تبين لنا وجود مجموعة من الملاحظات والمخالفات المسجلة على الهيئة العامة للغذاء والتغذية.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- صورة ضوئية من مرسوم تعيين الرئيس الحالي لمجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية ومرسوم تعيين أعضاء مجلس الإدارة الحالي.



2- صورة ضوئية من قرار وزير الصحة بتكليف رئيس مجلس الإدارة الحالي للهيئة العامة للغذاء والتغذية.



3 صورة ضوئية من مرسوم تعيين المدير العام للهيئة نوابه.



4- ورد في تقرير ديوان المحاسبة أن مرسوم تعيين رئيس مجلس الإدارة الحالي انتهى منذ عام 2019 ولم يجدد له، فما الإجراءات التي اتخذت لتعديل الوضع القائم؟ وما الأساس القانوني لاستمراره في عمله حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟



5- وردت مخالفات تخص عمل أطباء ليسوا على كفالة الهيئة، فما سبب ذلك؟ مع تزويدي بكشف بأسماء هؤلاء الأطباء وجنسياتهم ومخصصاتهم المالية التي يحصلون عليها وما أساس تعيينهم في الهيئة؟ وهل اتخذت الهيئة أي إجراءات لإزالة هذه المخالفة والالتزام بالقوانين؟



ووجه سؤالا إلى وزير المالية خليفة حمادة قال فيه:



بعد أن أعلنت الكويت عن سحب سفيرها من جمهورية لبنان تداولت بعض الصحف الكويتية أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لديها وديعة ضخمة في أحد البنوك اللبنانية.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- هل للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ودائع استثمارية لدى البنوك اللبنانية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بكشف بأسماء البنوك التي تحتفظ بهذه الودائع، مع بيان قيمة هذه الودائع، وتاريخ إيداعها والعائد الاستثماري منها.



2- هل لدى المؤسسة أي استثمارات في جمهورية لبنان؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما الاستثمارات؟ وكم تبلغ قيمتها؟ وما تواريخ الدخول في الاستثمارات؟



3- ما خطة المؤسسة المستقبلية في التعامل مع استثماراتها في لبنان؟