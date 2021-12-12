أعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن التفجيرين اللذين وقعا في العاصمة الأفغانية كابل، امس الاول وأسفرا عن مقتل شخصين وإصابة 4 آخرين.



وكانت وزارة الداخلية الأفغانية قد أعلنت أن «مدنيين اثنين قتلا وأصيب ثلاثة آخرون» جراء انفجار عبوة ناسفة في حافلة صغيرة في منطقة دشتي بارتشي بالعاصمة كابل.



وقالت الوزارة إن امرأة أصيبت بتفجير آخر في المنطقة نفسها، مشيرا إلى أن التفجير الثاني ناتج أيضا عن عبوة.



وفي سياق متصل، اندلعت امس اشتباكات عنيفة بين مقاتلي حركة طالبان وتنظيم «داعش»، في منزل قرب مدينة جلال آباد مركز ولاية ننكرهار جنوب شرقي البلاد.



وقال شهود عيان، انهم سمعوا إطلاق نار كثيف في المنطقة.



وكان قائد القيادة المركزية الأميركية فرانك ماكنزي، قد حذر من نمو تنظيمات متطرفة في أفغانستان بعد رحيل القوات الأميركية منها.



وفي مقابلة مع «أسوشيتد برس»، ذكر ماكنزي، بالاسم فرع تنظيم «داعش» في أفغانستان وتنظيم القاعدة، الذي كانت تربطه علاقات قوية بحركة طالبان الحاكمة حاليا.



إلى ذلك، أعلن البنك الدولي الذي جمد في نهاية أغسطس الماضي مساعداته لكابول بعد استعادة «طالبان» السلطة، عن مساعدة إنسانية بقيمة 280 مليون دولار لأفغانستان باستخدام أموال مخصصة «للصندوق الاستئماني لإعادة إعمار» هذا البلد.