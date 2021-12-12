أعلنت مؤسسة البترول التركية أمس الأول، اكتشاف حقل للنفط الثقيل بالقرب من الحدود السورية، جنوب شرقي البلاد، حسبما ذكرت وكالة «الأناضول».



الوكالة نقلت عن المؤسسة في قولها، إنها اكتشفت حقلا جديدا للنفط على بعد 32 كلم شرقي منطقة نصيبين التابعة لولاية ماردين.



وأضافت أن درجة كثافة النفط المكتشف «API» تبلغ 11.8، كما أرفقت المؤسسة تغريدتها ببعض الصور للحقل الجديد.



وشاركت المؤسسة تسجيلا مصورا يظهر عاملين بجانب الحقل الجديد، ولم تعلن حجم النفط في الحقل.



و«API Gravity»، مقياس الكثافة النوعية حسب معهد النفط الأميركي، يصنف النفط وفقه إلى خفيف إذا كانت قيمة الكثافة أكبر من 31.10، وإلى متوسط عند قيم بين 22.30 إلى 31.10، وإلى ثقيل عندما تكون درجة الكثافة أقل من 22.30.



وكلما زادت كثافة النفط زادت المنتجات عالية القيمة فيه (الخفيفة غير الصلبة)، ويكون سعره أعلى ويحقق إيرادات أفضل.



وبحسب «تقرير قطاع سوق البترول» الصادر عن «هيئة تنظيم سوق الطاقة» لشهر ديسمبر 2020، انخفضت مشتريات النفط الخام، التي تشكل العنصر الأكبر في إجمالي واردات تركيا من النفط، بنسبة 20.7%، وسجلت مليونين و42 ألفا و618 طنا.