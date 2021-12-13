أعلن بنك بوبيان عن توقيعه اتفاقية تعاون مشترك مع DIFC Fin Tech Hive التابع لمركز دبي المالي العالمي لإطلاق برنامج «مسرعة بنك بوبيان» بهدف تسريع نمو وتوسع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا بكل أشكالها في إطار حرص البنك على دعم المشاريع الكويتية الناشئة ليكون بذلك بوبيان أول بنك يطلق مسرعة أعمال للشركات الناشئة في الكويت.

ووقع الاتفاقية في دبي الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الشخصية والرقمية في البنك عبدالله التويجري ونائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة DIFC FinTech Hive رجاء المزروعي بحضور عدد من مسؤولي البنك والمؤسسة.



وقال التويجري تعليقا على الاتفاقية: يستمر بنك بوبيان في خطواته المميزة التي بدأها منذ سنوات في ريادة مستقبل القطاع المالي في الكويت وتعزيز موقعه كرائد في الابتكار والخدمات الرقمية والمبادرات وريادة الأعمال.



من جانبها، أعربت نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة DIFC FinTech Hive رجاء المزروعي عن سعادتها بتوقيع هذه الاتفاقية مع بنك بوبيان والتي تمهد لإطلاق برنامج مبتكر لتطوير الحلول الرقمية في مجال التكنولوجيا المالية وتطوير كفاءات لقيادة الابتكار والابداع في الكويت.

ونوهت إلى التعاون بين الطرفين والذي سيعود بالفائدة على الشركات الناشئة في الكويت والتي حتما ستستفيد من هذه الشراكة بما يسرع من وتيرة أعمالها وأنشطتها في مجال التكنولوجيا المالية.د