في أجواء من الرعب ودراما التشويق تصارع الفنانة دينا الشربيني من أجل البقاء على قيد الحياة، في دراما «الزيارة» المكونة من 8 حلقات، من إخراج الإسباني أدولفو مارتينيز، يشارك فيها كوكبة من الممثلين، وهو من «أعمال شاهد الأصلية» ويعرض على «شاهد VIP».



ترصد الأحداث حكاية «إنصاف» التي تصل من القاهرة إلى بيروت سنة 1981 في زيارة لأحد المنازل بهدف إزالة لعنة عائلة حداد والتخلص من الشر المسيطر عليها، ومنذ وصولها تقع أحداث غريبة خارقة للطبيعة ومليئة بالمفاجآت المرعبة، لتكتشف «إنصاف» لاحقا أن اللعنة ذاتها هي التي أفقدتها عائلتها.



وتؤدي دينا الشربيني دور «إنصاف»، التي تصفها بقولها: هي شابة مصرية تحمل أسرارا وقوى غامضة تحاول من خلالها مساعدة الناس، وتسعى لأن تحل مشكلة تعاني منها عائلة لبنانية عبر كشف أسرار اللعنة المحيطة بها، كما أنها إنسانة طيبة خسرت أهلها ضمن ظروف غامضة، وجاءت إلى لبنان بهدف سنفهمه لاحقا في سياق الأحداث.