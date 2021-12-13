مفرح الشمري



بعد نشر «الأنباء» للمشاكل الصحية التي يعاني منها وتجاوب وزيري الاعلام عبدالرحمن المطيري والصحة الشيخ د.باسل الصباح، قررت اللجنة العليا للعلاج في الخارج سفر الفنان القدير فيصل بوغازي الى العاصمة البريطانية لندن للعلاج، وذلك بعد اطلاعهم على تقاريره الطبية التي استدعت الاستعجال لسفره ليتسنى له العلاج في احد المستشفيات البريطانية، حيث يعاني من أمراض عدة منها: ورم بالرئة ومركب بطارية للقلب ويعيش بكلية واحدة، بالإضافة الى معاناته من الضغط والسكري.



وفي هذا الصدد، وجه الفنان القدير فيصل بوغازي الشكر لوزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح على اهتمامه الكبير بملفه الطبي والذي تكللت مساعيه بموافقة اللجنة العليا للعلاج في الخارج بعد اطلاعهم على تقاريره الطبية للسفر إلى الخارج للعلاج، مؤكدا بوغازي أن هذا ليس بغريب على الوزير الشيخ د.باسل الصباح بمساعدة من يحتاج المساعدة، خصوصا انه كان حريصا على متابعة حالته الصحية عن طريق وكيل الوزارة د.مصطفى رضا وإدارة مكتب الوزير من خلال الأخت عنود المشعان التي لم تقصر معه في شيء، متمنيا لها كل التوفيق والنجاح لأنها واجهة مشرفة للكويت في التعامل.



وواصل بوغازي شكره الى وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري والى العلاقات العامة في وزارة الإعلام ممثلة بمديرها شامخ الرشيدي على جهودهم للتنسيق السريع مع وزارة الصحة ليتمكن من السفر للعلاج بعد سوء حالته الصحية.



ولم ينس «بوغازي» أن يشكر «الأنباء» التي نشرت حالته الصحية بعد أن ساءت، مشيرا الى أن هذا ليس بغريب على «الأنباء» فمبادراتها الإنسانية متعددة، ليس لأهل الفن فقط، بل في جميع مجالات الحياة، متمنيا لها التقدم والازدهار لأنها جريدة كل الكويت.