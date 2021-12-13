تعتزم الحكومة الإسرائيلية إنشاء مستوطنات جديدة ومضاعفة أعداد المستوطنين في مرتفعات الجولان السوري المحتل بحلول عام 2025. ويعمل رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، على تسريع إنشاء مجلس تخطيط عمراني جديد غير منتخب يتمتع بصلاحيات واسعة لتسريع البناء وزيادة المستوطنين في مرتفعات الجولان، بحسب ما نقلته صحيفة «هارتس» الإسرائيلية. وأضافت الصحيفة، ان مخطط بينت يدعو إلى إنشاء مستوطنتين جديدتين بالإضافة إلى زيادة عدد المستوطنين في المستوطنات الموجودة. كما يدعو المخطط إلى زيادة عدد المستوطنين في مرتفعات الجولان بنسبة 50% بحلول عام 2025 ومضاعفته بحلول نهاية العقد، إذ يبلغ عددهم اليوم نحو 22 ألفا، يتوزعون على 32 مستوطنة صغيرة تحت اسم «مجلس إقليم الجولان»، وترسيخ الوجود اليهودي فيها. وأضافت الصحيفة أن مكتب رئيس الوزراء يسعى إلى إنشاء «لجنة خاصة» للتعامل مع إنشاء المستوطنات الجديدة وإنشاء مناطق صناعية وتجارية وسياحية، لتسريع عملية الموافقة، وستتمتع اللجنة بصلاحيات لجان التخطيط والبناء المحلية والإقليمية، ولكن بشكل غير عادي.