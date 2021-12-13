القاهرة - سامي عبدالفتاح



تأكدت خسارة فريق الأهلي لجهود نجمه أيمن أشرف مدافع الفريق بسبب الإصابة التي لحقت به مع منتخب مصر في كأس العرب، حيث أثبتت الأشعة إصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة، وبذلك يحتاج اللاعب لفترة علاج ما بين 4 الى 5 اسابيع حتى يعود للمباريات وبالتالي تقرر استبعاده من المنتخب الذي سيخوض مباراة الدور نصف النهائي أمام منتخب تونس الأربعاء المقبل، كما سيغيب اشرف عن مهمة الأهلي لمواجهة الرجاء المغربي في السوبر الأفريقي 22 ديسمبر الجاري في الدوحة.



وبدأ الأهلي الاستعداد للمباراة، حيث يحرص الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق على عقد محاضرات مشاهدة يومية بالفيديو لفريق الرجاء، قبل كل تدريب لتعريف لاعبي الأهلي بطريقة لعب الفريق وعناصر القوة فيه ونقاط الضعف، وذلك قبل المواجهة المرتقبة.



واستعدادا للمواجهة نفسها، يخوض الأهلي مباراتين وديتين أمام طلائع الجيش وسموحة قبل السفر إلى قطر يوم 15 ديسمبر الجاري. وتسعى ادارة الأهلي الى توفير طائرة خاصة لسفر الفريق تفاديا لإجهاد اللاعبين في رحلتي السفر والعودة، وسيكون رئيس النادي محمود الخطيب على رأس البعثة.