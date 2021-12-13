احتفت الفنانة إلهام شاهين، بمشاركتها بالاحتفال الخاص بسنة الثقافة التونسية المصرية 2021.

ونشرت الفنانة الهام شاهين - عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورا تجمعها بالسفير المصري بتونس إيهاب فهمي وزوجته وكذلك الفنان لطفي بوشناق.

وكتبت الهام شاهين منشورا قالت فيه :"شكرا سفير مصر بتونس إيهاب فهمي وزوجته الفنانة التشكيلية الرائعة ميرال على دعوتهم الكريمة وهذه الصحبة العظيمة بوجود وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبد الدايم ووزيرة الثقافة التونسية حياة القطاط وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب".

وأضافت :"استمتعنا بأجمل الأغاني والأشعار من نجم الغناء التونسي لطفي بوشناق... ليلة مصرية تونسية رائعة بمناسبة الاحتفال بسنة الثقافة التونسية المصرية 2021".

وكانت إلهام شاهين شاركت في فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بدورته الأولى التي انطلقت في مدينة جدة السعودية مساء يوم الإثنين الماضي ، وتستمر على مدى 10 أيام.