أطلقت مجموعـــة الخليج للتأمين بالتعاون مــــع Circuit+Fitness مهرجــــان GIG Battle Fitness للعام الثاني، أكبر فعاليات اللياقة البدنية في المنطقة.



وأقيم الحدث في الجزيرة الخضراء يومي 10 و11 ديسمبر 2021 بحضور أكثر من 2500 رياضي ومشاهد ومتطوع، حيث تنافس خلاله الرياضيون في عدد من الألعاب، بما في ذلك ألعاب الرياضيين وكأس الفريق السوبر وسباق ساراسين ومباريات رفع الأثقال.



وفي معرض حديثه بهذه المناسبة، قال المدير التنفيذي في GIG خالد السنعوسي: يسر مجموعة الخليج للتأمين المشاركة بهذه الفرصة لدعم الرياضيين والارتقاء بالمسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) إلى المستوى التالي من خلال مساعدة الأجيال القادمة على تأسيس حياة أكثر وعيا بالصحة، لقد اكتسبت الرياضات التنافسية شعبية بين الشباب والشابات في الكويت في السنوات الأخيرة، لذا نأمل أن يساهم هذا الحدث في دعم نمط حياة أكثر نشاطا بين هذه الشريحة من المجتمع.

كما نهنئ الرياضيين الفائزين ونثمن نتائج جميع الرياضيين المشاركين.



وبقدر ما كان الحدث ناجحا، تتشرف مجموعة الخليج للتأمين بكونها الراعي الرئيسي لهذا المهرجان بهدف دعم الرياضيين والارتقاء بالمسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) إلى المستوى التالي ومساعدة الأجيال القادمة لتكوين مجتمع أكثر وعيا بالصحة.



مهرجان GIG Battle Fitness Festival هو مهرجان شامل للياقة البدنية يهدف إلى إقامة مسابقة سنوية توحد إثارة اللياقة التنافسية والمجتمعات الرياضية المزدهرة في الشرق الأوسط تحت سقف واحد.

وقد نمت هذه المبادرة على مر السنين لجذب الرياضيين من جميع أنحاء العالم.