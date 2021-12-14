في إطار التوجهات الاستراتيجية لمؤسسة البترول 2040 وشركاتها التابعة لتطبيق أعلى المعايير لأنظمة إدارة المخاطر بالقطاع النفطي، أعلنت المؤسسة ممثلة في دائرة إدارة المخاطر حصولها على شهادة الآيزو في إدارة المخاطر ISO 31000 - 2018، وذلك كأول مؤسسة على مستوى الشرق الأوسط تحظى بهذه الشهادة.

حضر التكريم كل من الرئيس التنفيذي بالوكالة والعضو المنتدب للتخطيط والمالية وفاء الزعابي ونائب العضو المنتدب للمالية أريج البحر ومدير إدارة المخاطر بدر الشميمري مع خالد حمد وحكمت يسيم تان ممثلي شركة Bureau Veritas.

ولقد أوضحت مؤسسة البترول الكويتية في بيان صحافي لها أنها تعتبر من أولى الشركات النفطية في منطقة الشرق الأوسط التي سعت إلى تطبيق نظام إدارة المخاطر الشاملة (ERM) منذ عام 2006 حيث قامت بالتعاون مع الشركات المتخصصة باستحداث سياسة وإطار عمل لإدارة المخاطر الشاملة وتعميمه على الشركات التابعة، ومن ثم تطويره ليكون أداة لاتخاذ القرارات الاستراتيجية والرأسمالية.