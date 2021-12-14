اختتم بنك بوبيان برنامجه التدريبي Boubyan Explorer الذي أتاح الفرصة لحديثي التخرج من الكوادر الوطنية الشابة للإبداع والابتكار من خلال برنامج تدريبي شمل العديد من التخصصات، تمهيدا لبدء حياتهم المهنية وتأهيلهم للالتحاق بالعمل في القطاع الخاص أو الانطلاق بمشاريعهم الخاصة.



وقال مدير عام مجموعة الموارد البشرية في البنك عادل الحماد: يعد بنك بوبيان إحدى أكثر المؤسسات التي تولي اهتماما واسعا بالاستثمار في العنصر البشري وتعزيز مهارات الشباب الكويتي كجزء من استراتيجية التوطين التي يعمل عليها البنك منذ سنوات بهدف العمل على زيادة العنصر الوطني في البنك والاعتماد عليه في مختلف درجات الإدارة.



وحول برنامج Boubyan Explorer، أوضح الحماد أنه برنامج تدريبي موجه خصوصا لحديثي التخرج من الشباب الكويتي استمر لمدة ستة أيام، حيث كان بمنزلة تجربة عملية تسمح للمشاركين فيها باكتشاف مواهبهم وطاقاتهم وكيفية الاستفادة المثلى من المهارات التي يمتلكونها. وأضاف أن فكرة البرنامج قائمة على مشاركة مجموعة من المتدربين في تقديم نموذج لفكرة منتج أو خدمة جديدة، ومن ثم وضع تصور شامل يتضمن مقترحات عملية قائمة على تقديم الخدمة بصورة مميزة في السوق الكويتي من خلال استخدام نماذج وأدوات مبتكرة وصولا إلى نتائج ناجحة يمكن مشاركتها مع البنك.



كما تعلم المشاركون من خلال التجربة والتطبيق كيفية البحث عن التطبيقات الإلكترونية العالمية المميزة والتي تعتبر حديثة على السوق الكويتي الى جانب استكشاف كيفية تطبيقها في الكويت مع كيفية اختبار الأفكار وتطوير الرؤى الخاصة بالسوق، حيث تم استخدام نماذج وأدوات جديدة لاختبار أفكارهم ومشاركة النتائج التي توصلوا اليها في اليوم الأخير من البرنامج مع إدارة البنك.