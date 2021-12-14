القاهرة ـ سامي عبدالفتاح



بعد أكثر من عامين على تولي اللجان المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عقب يستقالة مجلس هاني ابوريدة عام 2019، بعد فشل منتخب مصر في المنافسة على لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي استضافتها مصر، يستعيد الاتحاد المصري استقراره بانتخاب مجلس جديد في 5 يناير المقبل، فقد وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم على قرار اللجنة المؤقتة التي تدير الاتحاد المصري على عقد الجمعية العمومية العادية للاتحاد 5 يناير لاختيار مجلس إدارة جديد للاتحاد عن طريق الانتخاب مع دعوة 129 ناديا لحضور الاجتماع.



ويفتح باب الترشح للانتخابات اليوم الثلاثاء 14 ديسمبر الجاري، ويستمر تلقي الطلبات حتى يوم الإثنين الموافق 20 من الشهر الجاري. وتجري انتخابات المجلس الجديد بنظام القائمة المغلقة، مع تفعيل بند 8 سنوات (دورتين متتاليتين)، ولا يطبق هذا البند على من يترشح لمنصب أعلى من منصبه السابق.



إلى ذلك وفى مشكلة النادي الأهلي مع تداخل مواعيد مونديال الأندية مع بطولة كأس الأمم الأفريقية، فاجأ أحمد مجاهد، رئيس اللجنة المؤقتة بتصريحات منقوصة عن حلول للمشكلة، وقال مجاهد في تصريحات تلفزيونية: «دون الدخول في أي تفسيرات أو تفاصيل، منتخب مصر سيشارك في أمم أفريقيا بكامل نجومه، والأهلي سيخوض مونديال الأندية بكامل نجومه».