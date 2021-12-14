هادي العنزي



ظفر منتخب لبنان بنصيب الأسد في بطولة النخبة العربية للتنس في نسختها الأولى التي اختتمت أمس الأول على الملعب الرئيسي لمجمع الشيخ جابر العبدالله الدولي للتنس، بعدما فاز اللبناني هادي حبيب بالمركز الأول في الفردي متغلبا على النجم العالمي مالك الجزيري بنتيجة (4-6، و7-6، و11-9)، وفي نهائي الزوجي جاء المركز الأول من نصيب الثنائي اللبناني هادي حبيب وحسن ابراهيم، بعدما تفوقا على الثنائي المصري المكون من شريف مخلوف، وعمرو محمد بمجموعتين دون رد وبنتيجة (6-3 و6-2).



وجاء حفل الختام مواكبا للنجاح الكبير الذي حققته بطولة «الأساتذة» العرب منذ يومها الأول، بحضور رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد الناصر، ومدير عام الهيئة العامة للرياضة حمود فليطح، ونوابه، د.صقر الملا، ود.مشعل الهدبة، ومحمود أبل، وضيفة الشرف النجمة التونسية المصنفة رقم 7 عالميا أُنس جابر، وحشد ديبلوماسي رفيع من سفراء الدول الصديقة في الكويت، وأعضاء مجلس إدارة الاتحادين العربي والكويتي للتنس، ورؤساء الوفود العربية المشاركة بالبطولة، وعدد من الإعلاميين.



وشهد حفل الختام تكريم أبطال العرب المشاركين في البطولة، وأساطير اللعبة في الكويت، وسط تألق الفرقة النحاسية العسكرية بوزارة الدفاع، وحضور جماهير كبير تفاعل بحماس كبير مع مجريات المباراتين النهائيتين في الفردي والزوجي، وكان أحد نجوم اليوم النهائي للبطولة.



وفي كلمته بحفل الختام، قال رئيس مجلس إدارة الاتحادين الكويتي والعربي الشيخ أحمد الجابر: «نحتفل معا بنجاح هذا التجمع الرياضي العربي الاستثنائي، اذ شهدت «النخبة» العربية للتنس حضور مميزا لنجوم اللعبة»، مضيفا إن النجاح الذي تحقق بجهود الجميع، يضعنا أمام تحد جديد أن يشهد العام القادم ميلاد أول بطولة عربية للنخبة للسيدات تتوافق في موعدها مع بطولة الرجال التي نعمل على أن تحمل في نسختها الثانية مفاجآت أكبر، شاكرا جميع المشاركين بالبطولة على جهودهم المخلصة، ومساهمتهم الفاعلة في نجاح البطولة، كما شكر مجموعة التمدين التي تعد شريكا من شركاء النجاح.



من جانبه، أشاد مدير عام الهيئة العامة لرياضة حمود فليطح بمستوى التنافس في المباراة النهائية وبالأجواء الرائعة في الحفل الختامي، مضيفا ان أهم عوامل النجاح في هذا الحدث العربي هو توافر منشأة بهذا المستوى، والتي تعد صرحا رياضيا متكاملا، ومحط أنظار أفضل اللاعبين في هذه الرياضة، ونأمل أن تستضيف هذه المنشأة الرياضية العالمية بطولات كبرى مستقبلا.



من جهته، أكد نائب مدير عام الهيئة العامة للرياضة لشؤون الرياضة التنافسية د.صقر الملا أن احتضان مجمع الشيخ جابر العبدالله الدولي للتنس بطولة النخبة العربية هو بداية لاستضافة بطولات أخرى لهذه اللعبة خلال الفترة المقبلة، وأشار إلى أن هذا التحفة المعمارية الرياضة تعد مفخرة للكويت، وأضاف ان «الهيئة» في خطتها المقبلة في مجال المنشآت الرياضية ستعمل على إشراك القطاع الخاص.



من جانبها، أشادت النجمة العالمية والمصنفة السابعة دوليا في التنس، التونسية أُنس جابر، باهتمام مجلس إدارة اتحاد التنس الكويتي بالرياضة النسائية وهو ما لمسته خلال حضورها لبطولة النخبة العربية، وأشادت بالمستوى الفني المتميز للاعبين المشاركين، وخاصة نجمي نهائي الفردي اللبناني.



من جهته، أبدى بطل النسخة الأولى لبطولة النخبة العربية هادي حبيب سعادته بالفوز باللقب، وقال: «لا استطيع وصف مشاعري بالتتويج، خاصة أن النهائي كان أمام النجم العالمي مالك الجزيري، وقد قدمت أفضل ما لدي في البطولة، خاصة في النهائي، وسأكون حاضرا في النسخة الثانية، للدفاع عن لقبي الأول»، لافتا إلى أن الدعم الجماهيري الكبير كان أحد أسباب فوزه باللقب العربي.

إشادات ديبلوماسية بالبطولة

أشاد عدد من سفراء الدول الصديقة والشقيقة الذين حضروا حفل ختام «النخبة» العربية الأولى للتنس، حيث قال سفير مصر بالكويت أسامة شلتوت: «سعيد بتواجدي مع الأسرة الديبلوماسية بهذا الحدث العربي المهم، والذي يقام في صرح رياضي عملاق، يخدم لعبة التنس في الكويت وخارجها»، وبين شلتوت أن وصول المنتخب المصري المكون من شريف مخلوف وعمرو محمد لنهائي الزوجي أمر يؤكد مكانة مصر وتطورها في اللعبة، متمنيا لهم التوفيق في البطولات المقبلة».

من جانبه، قال السفير الإسباني لدى البلاد ميغيل خوسيه مورو أغيلار أن المستوى الفني للبطولة جاء بشكل متميز، وواعدا بالكثير لمستقبل التنس العربي، وقد استمتعنا بمشاهدة منافسة متكافئة بين بطلي العرب، مؤكدا أن مجمع الشيخ جابر العبدالله الدولي للتنس يعد نموذجا للمجمعات الرياضية العالمية المتخصصة.

من جهته، بارك القائم بالأعمال في السفارة السورية لدى البلاد المستشار مصطفى ديوب للكويت وللأسرة الرياضية وللاتحاد الكويتي للتنس النجاح الكبير الذي تحقق في الحفل الختامي لبطولة النخبة العربية للتنس، وقال: «إن الكويت نجحت باقتدار في تنظيم بطولة للأشقاء العرب، مبديا إعجابه الشديد بمجمع الشيخ جابر العبدالله للتنس، والتي وصفها بالمنشأة الرائدة في رياضة التنس على مستوى المنطقة والعالم العربي».