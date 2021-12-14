وجهت غوادالاخارا، ثاني كبرى مدن المكسيك، تحية إلى روح أحد أكبر أيقونات الموسيقى الأميركية اللاتينية فيسينتي فرنانديس الذي لقي إشادة من الرئيس الأميركي جو بايدن، تزامنا مع احتفال أبنائها بأول لقب كروي وطني لناديها في كرة القدم منذ سبعة عقود.

وتوافد آلاف الأشخاص من داخل المكسيك وخارجها لمعاينة نعش المغني الملقب "فرانك سيناترا فرق المارياتشي"، خلال قداس أقيم في قاعة للحفلات أنشئت بجانب مزرعته القريبة من غوادالاخارا، بعد وفاته عن 81 عاما.



وقالت الكولومبية غابرييلا غونزاليس التي أتت خصيصا بالطائرة للمشاركة في المناسبة "نحن هنا فقط لمواكبة المكسيك في فترة الحداد المريعة هذه".



وبيعت 70 مليون نسخة أسطوانات فرنانديس خلال مسيرته الممتدة على نصف وحصد جوائز "غرامي" عدة، كما نال إشادة رؤساء دول بينهم جو بايدن.



وكتب رئيس الولايات المتحدة التي ينطق عشرات الملايين من سكانها بالإسبانية، الأحد عبر تويتر أن "موسيقى فيسينتي فرنانديس أوجدت ذكريات لملايين الأشخاص".



كذلك كتب عضو مجلس الشيوخ الأميركي عن ولاية كاليفورنيا أليكس باديلا عبر تويتر "فيسينتي كان أكثر من مغن استثنائي. هو كان ينقل قلب المكسيك وروحها لملايين الأشخاص حول العالم"، واصفا المغني الراحل بأنه "أيقونة".



وقد أشعلت أغنيات المغني الذي كان يعتمر دائما قبعات "سومبريرو" التقليدية، احتفالات أجيال متعاقبة من المكسيك وصولا إلى الأرجنتين وبوغوتا وميامي.



وكان الفنان الذي اشتُهر بأغنيات "رانتشيراس" المفعمة بالشجن، يُعالَج في المستشفى منذ سقوطه في آب/أغسطس في مزرعته قرب غوادالاخارا عاصمة ولاية خاليسكو مهد مشروب تيكيلا الشهير والتي تضم إحدى أخطر كارتيلات المخدرات الناشطة في البلاد.



وفي رصيد فرنانديس الكثير من الأغنيات الضاربة بينها "فولفير، فولفير" و"بور تو مالديتو أمور" ("من أجل حبك الملعون") و"كي تي فايا بونيتو" ("أتمنى لك الأفضل").



وفي مصادفة رمزية، توفي فرنانديس في يوم احتفال عشرات آلاف الحجاج المكسيكيين بعيد سيدة غوادالوبي، إذ يتوافدون إلى مكسيكو لزيارة مزار شفيعة البلاد هذه ومصدر الإلهام لمغني المارياتشي.



كذلك، تزامنت وفاته مع فوز نادي "أطلس" لكرة القدم من غوادالاخارا بأول ألقابه كبطل للمكسيك منذ سبعة عقود. وقد وجه حشد من مؤيدي النادي تحية إلى المغني الراحل ووقفوا دقيقة صمت تكريما للفنان الشهير.