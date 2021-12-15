بدر ناصر الخرافي: نتوقع المزيد من الفرص الاستثمارية التي توفرها مجالات تشارك البنية التحتية

الصفقة ستمنح «زين الأردن» المرونة للاستثمار في ترقية وتطوير الشبكة وتعزيز الكفاءة التشغيلية



أعلنت مجموعة زين أنها وقعت اتفاقية بيع وإعادة تأجير أبراجها في المملكة الأردنية، إذ دخلت شركة زين الأردن في اتفاقية محددة المدة بـ 15عاما لبيع وإعادة تأجير البنية التحتية لمحفظة أبراجها (2607 أبراج) لشركة TASC Towers مقابل 88 مليون دولار (زين تمتلك حصة أقلية 25% في TASC Towers).



وأوضحت زين أن هذه الصفقة تتضمن 223 موقعا إضافيا سيتم نقلها إلى شركة TASC Towers لإدارتها، علما أن عملية البيع ستكون لـ (هيكل) البرج فقط، إذ ستكون شركة TASC Towers المسؤولة عن إدارة المرافق الداعمة مثل: مولدات الطاقة، خزانات الوقود، أكشاك الحماية، بالإضافة إلى اتفاقية بناء ما لا يقل عن 525 موقعا خلال السنوات الخمس المقبلة.



وكشفت المجموعة الرائدة في الابتكارات الرقمية أن شركة زين الأردن ستحتفظ بكل المعدات التي تتعلق بإدارة الشبكة، إذ ستبقى هوائيات الاتصالات اللاسلكية، البرامج الذكية، والملكية الفكرية ملكا لها.



وتتخذ شركة TASC Towers من دبي مقرا رئيسيا لأعمالها، وهي مشغل أبراج دولي يركز على البيع وإعادة التأجير، والاستثمار في رأس المال المخصص لأعمال البناء والنمو في أسواق الشرق الأوسط وشمال وشرق أفريقيا وجنوب آسيا.



وتنظر مجموعة زين إلى مجالات الأعمال في تشارك البنية التحتية باعتبارها إحدى الركائز الرئيسية لاستراتيجية أعمالها sight4، في ظل التغير في كافة مجالات الحياة، والاتجاه إلى القطاع الرقمي، وأيضا لحاجة المشغلين لشبكات الاتصالات إلى إعادة ابتكار محفظة خدماتهم باستمرار، حيث البحث المستمر عن مصادر جديدة لتعزيز وتنويع الإيرادات.



وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين بدر ناصر الخرافي «هذه الصفقة تبرز استراتيجية زين في تشارك البنية التحتية في أسواق الشرق الأوسط، فهي الصفقة الثانية في محفظة أبراج المجموعة بعد الإنهاء الناجح لصفقة بيع وإعادة استئجار أبراج زين في الكويت».



وأوضح الخرافي أن هذا المسار الاستراتيجي الجديد سيمنح فرصا أوسع لزين لخلق قيمة حقيقية لمساهمينا في مجالات تشارك البنية التحتية، حيث سيسهم هذا التوجه في تحسين رأس المال، وزيادة العائدات، وسيسمح للمجموعة بتوجيه استثماراتها إلى عائدات البيع في المشاريع التجارية.



وأضاف: نتوقع المزيد من القيمة التي من الممكن أن تحققها قدرات البنية التحتية في أسواق الشرق الأوسط، لذا نخطط لاستثمار شراكتنا الاستراتيجية مع شركة TASC Towers، واستكشاف الفرص الاستثمارية الهائلة التي توفرها مجالات تشارك البينة التحتية.



وأشار الخرافي إلى أن هذه الصفقة ستمنح عمليات زين الأردن مزيدا من المرونة للاستثمار في ترقيات الشبكة، وتقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتطورة لتلبية الطلب المتزايد على خدمات البيانات، كما ستعزز الكفاءة التشغيلية بزيادة التركيز على الأعمال الأساسية والعملاء لتقديم أفضل تجربة للعملاء في المملكة.



الجدير بالذكر أن الاستراتيجية التي تتحرك بها مجموعة زين في مجالات تشارك البينة التحتية سيضمن لها تحقيق مكاسب أفضل لعملياتها، لذلك تواصل بحثها عن الفرص الممكنة التي توفر لها أفضل بيئة عمل لإدارة أبراج الاتصالات، حيث سيسهم هذا التوجه في تقليل المصروفات التشغيلية للشبكات، والتركيز أكثر على رفع الكفاءة التشغيلية للشبكة، والعمل على تطويرها وفق أحدث المواصفات والمعايير، وتقليل حجم النفقات الرأسمالية المستقبلية، كما أنه سيدعم في نفس الوقت الاستثمارات الموجهة إلى البنية التحتية والتقنيات الحديثة، والتوسع في خدمات الجيل الخامس، وهو ما سيخدم أهدافها الاستراتيجية في التوسع في الاستثمارات ذات العائد الأعلى مستقبلا.



وإذ تملك مجموعة زين واحدة من أكبر محافظ أبراج الاتصالات في أسواق الشرق الأوسط، فإنها كانت أولى الشركات المشغلة لشبكات الاتصالات في المنطقة التي أعلنت عن بيع وإعادة استئجار الأبراج، بإعلان شركتها زين الكويت ببيع أكثر من 1620 برجا، ومؤخرا أعلنت شركة زين السعودية على موافقة مجلس إدارتها على عروض مقدمة للاستحواذ على 8100 برج.



وتدفع مجموعة زين دائما بخطط أعمالها إلى قطاعات النمو الجديدة لتعزيز عوائدها وتدفقاتها النقدية، كما أنها تسعى في استراتيجيتها إلى تجاوز خدمات الاتصالات، وتحقيق رؤيتها بأن تصبح المزود الرائد في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعزيز وصولها إلى الكيانات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، وبناء مراكزها الإقليمية.



الجدير بالذكر أن مؤسسة FTI Capital Advisors قامت بدور المستشار المالي الحصري لمجموعة زين في هذه الصفقة.