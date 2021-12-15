محمد راتب



اعتمد أعضاء الجمعية العمومية لجمعية الجهراء التعاونية الميزانية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2020 بإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وذلك في مدرسة الواحة الابتدائية، وبحضور رئيس مجلس الإدارة عيد الظفيري، ونائب الرئيس فهد الحربي، وأمين السر المحامي عذبي السعيدي، وأمين الصندوق حبيب الماجدي، والمدير العام محمد العنزي، ونائب المدير للشؤون التجارية د.خالد العنزي، ونائب المدير العام للشؤون الإدارية عدنان الظفيري، والمدير المالي رزق فوزي.



وبهذه المناسبة، قال رئيس جمعية الجهراء التعاونية عيد الظفيري إنه سيتم تحويل أرباح 2020 في حسابات المساهمين البنكية نهاية الأسبوع على أن تودع تدريجيا بمختلف البنوك بالتعاون مع بيت التمويل الكويتي، داعيا كل المساهمين الذين لم يتقدموا بكتاب الايبان المختوم من البنك إلى تسليمه فورا لقسم المساهمين خلال مواعيد العمل الرسمي حتى يتسنى للجمعية تحويل الأرباح المستحقة على حساباتهم البنكية.