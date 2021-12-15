عاطف رمضان



تقوم وزارة الاشغال بالكشف عن شبكات الامطار لضمان نظافتها وسلاسة حركة المياه بداخلها قبل هطول الامطار.



ومن هذا المنطلق، قام فريق من وزارة الاشغال والهيئة العامة للبيئة بعمل فحوصات والكشف على مجرور بشاطئ ابو الحصانية.



وبهذه المناسبة، قالت رئيس قسم برامج الصيانة والتشغيل في وزارة الاشغال م.هدى اللنقاوي في تصريح لـ «الأنباء» ان الوزارة تقوم بالكشف عن شبكات الامطار لضمان نظافتها وجودتها.



وأضافت اللنقاوي ان شبكات الامطار تخدم العديد من المناطق منها السكنية والتجارية والطبية، مشيرة الى ان المجرور الكائن على شاطيء ابو الحصانية يخدم مناطق سكنية وتجارية واستثمارية، موضحة ان هناك مراقبة دائمة على هذه الشبكات من قبل العديد من الجهات المعنية.



وأشارت الى ان «الهندسة الصحية» من القطاعات المهمة في الوزارة وله أهداف استراتيجية واضحة منها بيئة صحية امنة من خلال حماية البيئة البرية والبحرية، حيث تم التعاون مع «البيئة» عن طريق لجنة مشتركة للكشف عن التعديات والمخالفات على مجارير الامطار.



من جانبه، قال رئيس محطات الامطار والطوارئ ونائب رئيس الفريق البيئي المشترك لدى «الاشغال» م.أحمد جواد، ان الوزارة تقوم بالكشف الدوري على شبكات الامطار لمطابقة الفحوصات المخبرية لمعايير الهيئة العامة للبيئة.



وأضاف جواد: نظرا لوجود بعض الاستخدامات الخاطئة لهذه الشبكات تقوم الوزارة بعمل الفحوصات المخبرية الدائمة لشبكات الامطار للتأكد من مدى سلامة مخرجاتها.



وتابع جواد: لدينا في «الاشغال» نوعان من المختبرات، مختبر ثابت موجود في المبنى الرئيسي، ومختبر متنقل للطوارئ للفحص المخبري او فحص الموقع، وفي حال ارتفاع نسبة الملوثات في شبكات الامطار يقوم فريق مختص من الوزارة بالكشف على كامل الشبكة لتحديد مصدر التلوث ويتم اخطار «البيئة» لانها جهة مختصة ولديها القدرة على محاسبة المتسبب فيها.



وبين انه لتحديد مصدر الملوثات يتم الكشف عن نوعية المياه، واذا كان الملوث صناعيا يتم التوجه للمنشأة الصناعية لتحليل مخرجاته، لتطبيق القوانين في هذا الشأن.