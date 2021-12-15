كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن تحقيق العديد من الإنجازات لإدارة السلامة بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير خلال شهر نوفمبر الماضي، مشيرة الى انجاز 243 معاملة تضمنت اصدار وتجديد 39 ترخيصا للسلامة في السكن الخاص.



وفي السياق، بينت مدير إدارة السلامة ميساء بوشهري أن الإدارة قامت بإصدار وتجديد 39 ترخيصا للسلامة في السكن الخاص والاستثماري والحرفي و19 تقرير مساح، 3 وقف اعمال.



وأشارت بوشهري الى قيام الادارة بإصدار 39 شهادة سلامة وتوجيه 65 تنبيها في الاستثماري والصناعي والحكومي والحرفي والخاص وتحرير مخالفتين، وتسلم 19 شكوى و92 تقريرا فنيا خلال شهر نوفمبر الماضي.