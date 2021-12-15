بداح العنزي



أوصت لجنة الأحمدي في المجلس البلدي خلال اجتماعها امس برئاسة حمدي العازمي بالموافقة علي طلب الهيئة العامة للرياضة بتخصيص موقع نادي الفروسية بمنطقة الجليعة.



وقال العازمي إن اللجنة وافقت على طلب تخصيص الموقع رقم 17 بمنطقة ميناء عبدالله من نشاط تخزين سيارات الى نشاط التخزين العام بنوعيه المغطي والمكشوف، وطلب شركة المشروعات السياحية الموافقة على إقامة المحطة وقود بحرية ضمن نادي الفحيحيل البحري بمنطقة الفحيحيل الواجهة البحرية، على ان يتم ابرام عقود مع «أملاك الدولة».



وأضاف العازمي ان اللجنة أحالت إلى الجهاز التنفيذي في البلدية كتاب شركة المجموعة الطبية الكويتية بشأن طلب توسعة داخل حرم مستشفى عناية الدولي، وذلك لرفع تقرير بذلك، مشيرا الى أن اللجنة أبقت على جدول أعمالها الاقتراح المقدم من العضو عبدالله الرومي بشأن استحداث لفات وجسور بطريق صباح الأحمد إلى الوفرة «الطريق الجديد» لتزويد اللجنة بالمخططات مع دعوة «الداخلية» و«هيئة الطرق».



وذكر انه تمت الموافقة على طلبات وزارة الأشغال العامة بشأن مواقع خزانات المياه المعالجة ضمن مشروع توسعة محطة الصرف الصحي بمنطقة على صباح السالم والأعمال المكملة لها، والموافقة على طلب تخصيص موقع محطة تحويل كهرباء رئيسية بمنطقة شرق الرقة قطعة 8 إضافة الى رفض الاقتراح المقدم من العضو د.علي بن ساير بشأن استحداث شارع فرعي بمنطقة العقيلة قطعة 1.