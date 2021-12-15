مبارك التنيب



ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخلية انه بناء على توجيهات وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي وتعليمات ومتابعة وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ فيصل النواف بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المضبوطين من مخالفي القانون، وسرعة العمل على إبعادهم عن البلاد، أصدرت الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية ممثلة في إدارة الإبعاد وشؤون التوقيف المؤقت احصائية تتضمن عددا ممن تم إبعادهم عن البلاد خلال الاسبوع الماضي من الفترة من 8/12 حتى 14/12 من شهر ديسمبر الجاري وكان عدد المبعدين الوافدين من الرجال 255 ومن النساء 248 بإجمالي 503 مبعدين.