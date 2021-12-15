حكم على المدير التنفيذي لمجموعة دنماركية أمس، بالسجن أربعة أشهر وعلى اثنتين من شركات المجموعة بدفع غرامة بقيمة خمسة ملايين يورو لانتهاك الحظر الأوروبي على سورية عبر بيع الوقود لسلاح الجو الروسي.



وأدانت محكمة أودنسه في وسط الدنمارك شركة دان-بانكيرينغ ومجموعتها الأم بانكر-هولدينغ ببيع إجمالي 127 ألف طن من الوقود بين 2015 و2017 الى شركتين روسيتين.



هذه الكميات الكبرى من الوقود البالغة قيمتها نحو 90 مليون يورو سلمت لاحقا الى سورية حيث استخدمت لتزويد مقاتلات روسية في البلاد.



وفرضت على الشركتين الدنماركيتين غرامة بقيمة إجمالية بلغت 34 مليون كرونة (4.6 ملايين يورو). وحكم على مدير بانكر-هولدينغ التنفيذي كيلد ديمانت بالسجن أربع سنوات مع وقف التنفيذ.



وخرج من المحكمة بدون الإدلاء بأي تعليق.



في هذه المحاكمة النادرة بتهم انتهاك الحظر الأوروبي على سورية، كانت النيابة طلبت السجن عامين مع النفاذ ضد مدير هذه المجموعة وغرامة بقيمة 400 مليون كرونة.



ودفع محامو الشركة ومديرها بالبراءة، معتبرين انه لا يمكنهم ضبط كيفية استخدام الوقود من قبل زبائنهم الروس الذين لم يكونوا خاضعين لحظر.