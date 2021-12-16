يقيم بنك وربة فعالية «بقشة» ابتداء من اليوم الخميس وحتى يوم السبت المقبل الموافق 18 ديسمبر، وذلك في حديقة الأبراج بمنطقة العديلية.



وأن تبدأ الفعاليات في تمام الساعة 2 من ظهر اليوم، وتنتهي في تمام الـ 10 مساء من يوم السبت، وستمتد الفعالية على مدار 3 أيام، وستكون من الـ 10 صباحا يوم الجمعة حتى 10 مساء وكذلك السبت، حيث سيقدم البنك العديد من العروض والجوائز لمستخدمي تطبيق Fayez للمشي وذلك لتحفيز المشاركين على رياضة المشي، كما سيقدم عروضا حصرية لعملاء حساب الشباب BLOOM.



وفي هذا الصدد، أكد المدير التنفيذي للاتصال المؤسسي أيمن المطيري أن الفعاليات الاجتماعية التي تهتم بالشباب تأتي بلورة لخطط البنك من باب المسؤولية الاجتماعية، حيث يحرص البنك على تقديم كل العروض لفئة الشباب وتحفيزهم وتحميسهم كذلك لممارسة الرياضة.



وأضاف: سيقدم البنك العديد من الجوائز للزوار بالإضافة للمسابقات التي ستقام خلال الأيام الثلاثة، وعن اختيار حديقة العديلية، قال المطيري: لا شك أن الأجواء الحالية تسهم في إقامة الفعاليات الخارجية في الحدائق العامة ومرفقاتها، مضيفا أن رياضة المشي تعتبر من أهم الرياضات لفئة الشباب وتحفز على الحفاظ على الصحة، وتطبيق Fayez هدفه الأساسي هو المحافظة على صحة مستخدميه.



ويعتبر تطبيق «Fayez» الحصري لرياضة المشي، وهو حل رقمي يتعلق بالشأن الاجتماعي والصحي وبالأخص بمسألة الحد من آثار السمنة الناتجة عن قلة الحركة والطعام غير الصحي، وهذا التطبيق الحصري هو الأول من نوعه على صعيد الكويت وصمم لكي يحفز المجتمع نحو المحافظة على صحتهم من خلال ممارسة رياضة المشي ولمكافأتهم على تحقيق أهدافهم.