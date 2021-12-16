الكويت تتسلم طائرتين «يوروفايتر» أخريين خلال فبراير

إصدار 50 إلى 80 تأشيرة لإيطاليا يومياً ونرحب بالكويتيين



أسامة دياب



قال السفير الايطالي لدى البلاد كارلو بالدوتشي ان معرض «ايطاليا والتخطيط العمراني في الكويت» يأتي ضمن فعاليات السفارة بمناسبة الاحتفال بمرور 60 عاما على اقامة العلاقات بين البلدين ويسلط الضوء على الكويت القديمة، معتبرا انها مناسبة جيدة لإبراز متانة العلاقات الثنائية ومجالات تطورها في شتى الميادين.



وأكد بالدوتشي في تصريحات للصحافيين على هامش افتتاح المعرض صباح أمس، أن العلاقات بين البلدين قوية جدا ونتقاسم العديد من الرؤى المتطابقة حول العديد من القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ونعمل معا على تعزيز أمن واستقرار المنطقة والعالم وهذه نتيجة لصداقاتنا لستة عقود مضت.



وأوضح أن الكويت تسلمت أول من امس طائرتين من اليوروفايتر وذلك بعد الموافقة عليها من قبل القوات الجوية حيث أقيم استقبال حافل لدى وصولهما، على أن يتم تسليم طائرتين أخريين في فبراير المقبل دون أن يتم تحديد التاريخ، وتسليم طائرتين في كل مرة وفق الاتفاق الموقع بين الجانبين.



وحول وجود أي زيارات أو اتفاقيات سيتم إبرامها في المستقبل القريب، قال «نعمل على إعداد زيارات لمسؤولين ايطاليين على مستوى عال في القريب العاجل».



وبخصوص وجود اجراءات جديدة للسفر الى إيطاليا وعما اذا كانت تشترط الجرعة الثالثة من اللقاحات المعتمدة لدخول اراضيها، أوضح بالدوتشي أن بلاده لا تشترط الحصول على الجرعة الثالثة وتكتفي بالجرعتين وفحص PCR قبل 72 ساعة من الوصول، ولا حجر للقادمين من الكويت، مؤكدا أن الوضع الوبائي في بلاده تحت السيطرة رغم ظهور «أوميكرون» في العديد من الدول، مشيرا الى ارتفاع نسبة التطعيم، حيث تأتي في المرتبة الثانية بأوروبا من ناحية التطعيمات، لافتا الى أن بلاده تقوم بجميع الاحترازات الوقائية اللازمة للتصدي لارتفاع الإصابات.



وذكر أن مركز التأشيرات يعمل بشكل نشط جدا للمحاولة للعودة الى العمل الطبيعي، حيث يتم اصدار ما بين 50-80 تأشيرة يوميا، مرحبا بالسياح الكويتيين لبلاده لقضاء أعياد الميلاد ورأس السنة.